Двое представителей Ассоциации гимнастики Японии отстранены от своей деятельности в связи с обвинениями в насилии

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Тиеко и Мицуо Тсукахара временно отстранены от работы в Ассоциации гимнастики Японии (JGA) в связи с обвинениями в жестоком обращении со своими подопечными.
Двое представителей Ассоциации гимнастики Японии отстранены от своей деятельности в связи с обвинениями в насилии
  • © Kenjiro Matsuo/AFLO
  • globallookpress.com

В качестве обвинителя выступила участница летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Саэ Миякава.

«Они пытались разделить меня с моим наставником, используя как оправдание его жестокое обращение, потому что хотели, чтобы я тренировалась под руководством Тсукахары», — приводит слова гимнастки Inside the Games.

По словам спортсменки, тренер Тсукахара пользовалась своим положением и не только оскорбляла девушку, но и воздействовала на неё физически.

Пятикратный олимпийский чемпион Мицуо Тсукахара является вице-президентом JGA. Его супруга Тиеко отвечает за подготовку женской сборной страны по художественной гимнастике.

Ранее сообщалось, что россиянки стали победительницами в групповых упражнениях на этапе Кубка вызова по художественной гимнастике. 

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