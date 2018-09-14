Отказать, несмотря на прогресс: WADA получило рекомендацию не восстанавливать в правах РУСАДА

Комиссия по соответствию рекомендовала Всемирному антидопинговому агентству не восстанавливать в правах РУСАДА. Голосование по этому вопросу должно состояться на заседании исполкома WADA 20 сентября. В комиссии отметили прогресс, которого добилось Российское антидопинговое агентство, однако пояснили, что РФ не выполнила два ключевых условия: признание причастности чиновников к нарушениям и предоставление WADA доступа к допинг-пробам, которые сейчас хранятся в качестве улик в Следственном комитете.

Комиссия по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) будет рекомендовать членам исполнительного комитета, которые проведут ближайшее заседание 20 сентября на Сейшельских островах, не признавать деятельность Российского антидопингового агентства (РУСАДА) соответствующей Всемирному антидопинговому кодексу. Об этом свидетельствует направленное в исполком письмо, которое оказалось в распоряжении BBC.

WADA’s Compliance Review panel has recommended to WADA’s exec cttee that Russia’s anti-doping agency remains suspended at crunch meeting next week. Unanimous conclusion laid out in this letter obtained by the BBC. But will pressure from IOC & the sports mean panel is ignored? pic.twitter.com/NVdv8DkwEG — Dan Roan (@danroan) 13 сентября 2018 г.

Согласно документу, вопрос восстановления РУСАДА обсуждался 21 августа. Комиссия под председательством британского спортивного юриста Джонатана Тейлора должна была дать свою оценку тому, выполнила ли российская сторона все условия, чтобы ей можно было вернуть права, которых она лишилась в 2015 году. Ориентируясь на данную рекомендацию, WADA должно в очередной раз проголосовать за или против восстановления.

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Первоначально предполагалось, что решение комиссии будет держаться в тайне вплоть до 20 сентября, чтобы не оказывать дополнительное давление на голосующих. Однако за неделю до заседания исполкома BBC опубликовала двухстраничный документ, который будет представлен WADA. Скорее всего, исполком полностью поддержит рекомендацию и проголосует против восстановления РУСАДА.

Комиссия по восстановлению объяснила своё решение. Сначала она рассмотрела полученное 14 мая письмо от российских властей, в котором объяснялась позиция по двум ключевым пунктам восстановления РУСАДА — выводам Ричарда Макларена о существовании государственной системы допинга, с которыми Россия не согласна, и образцам допинг-тестов Московской антидопинговой лаборатории, хранящихся у Следственного комитета в качестве улик. Глава WADA Крейг Риди называл то письмо «важным» документом в переговорах между его организацией и российской стороной.

Проанализировав письмо, комиссия направила ответ WADA, в котором перечислила, что должна сделать Россия, чтобы оба спорных пункта были улажены и можно было порекомендовать восстановить РУСАДА. Во-первых, от российских властей требовалось признать выводы комиссии Самуэля Шмида о том, что ряд чиновников Министерства спорта РФ и подведомственных органов участвовали в подмене допинг-проб, описанной Маклареном.

Во-вторых, так как Минспорта заявило, что хранящиеся у Следственного комитета пробирки могут быть предоставлены Всемирному антидопинговому агентству в порядке исключения, WADA должно направить соответствующий запрос с просьбой предоставить доступ на условиях взаимного сотрудничества. Если этот запрос при посредничестве Минспорта будет удовлетворён, второй пункт дорожной карты восстановления РУСАДА можно считать выполненым.

22 июня WADA отправило России предложения комиссии по восстановлению, после чего 13 августа был получен ответ от Министерства спорта. В нём сообщалось, что выводы о причастности российских чиновников к допинговой системе признаваться не будут, и это должны определять российские правоохранительные органы и суд. Предложение WADA по доступу к образцам и данным Московской антидопинговой лаборатории передано не было.

Комиссия по восстановлению отметила прогресс в деятельности РУСАДА в области тестирования, расследований и образовательных программ. Однако своим единогласным решением члены комиссии постановили, что Россия ещё не выполнила оба главных условия восстановления своего антидопингового агентства. Соответственно, исполкому WADA рекомендовано проголосовать против восстановления

Незадолго до публикации BBC на мнение членов исполкома WADA уже было оказано давление со стороны комиссии спортсменов Британского антидопингового агентства. Не имея на то компетенции, она заявила, что Россия не выполнила условия по восстановлению РУСАДА, и поэтому WADA должно оставить дисквалификацию агентства в силе.

Если исполком организации последует рекомендации комиссии по восстановлению и вынесет отрицательный вердикт по поводу РУСАДА, следующий шанс добиться восстановления представится 14 и 15 ноября, когда в Баку состоится заседание совета учредителей WADA и исполкома.