«Очередная провокация»: в Великобритании призвали WADA продлить срок дисквалификации РУСАДА

Британская комиссия по борьбе с допингом (UKAD) направила письмо в WADA с призывом продлить срок дисквалификации РУСАДА. Заседание исполкома, на котором будет решаться судьба отечественного спорта, состоится 20 сентября. В связи с этим в России выразили уверенность, что акция британской организации носит политический характер. При этом эксперты считают, что РФ сохраняет шансы на восстановление РУСАДА.

Британская комиссия по борьбе с допингом (UKAD), в которую входят ведущие спортсмены страны, направила президенту Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейгу Риди письмо с призывом отказаться от восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах.

«От лица UKAD и других спортсменов мы настаиваем, чтобы вы и комитет WADA проголосовали против изменения текущего статуса РУСАДА», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте комиссии.

Представители организации акцентируют внимание на том, что российская сторона до сих пор не выполнила два основных условия, необходимых для снятия ограничений. Во-первых, РУСАДА, Министерство спорта РФ, а также Олимпийский комитет России (ОКР) должны открыто признать справедливость результатов расследования, опубликованных в докладе Ричарда Макларена. Во-вторых, должен быть предоставлен доступ к пробам, находящимся в Московской антидопинговой лаборатории.

По мнению UKAD, невыполнение поставленных задач ставит под угрозу честное проведение турниров международного уровня.

«Игнорирование этих пунктов может обернуться настоящей катастрофой для чистого спорта. Мы соревнуемся по правилам и надеемся, что вышестоящие инстанции, призванные защищать нас и нашу деятельность, также будут подчиняться установленным законам. В противном случае атлеты больше не смогут положиться на вашу систему. Это в свою очередь подорвёт доверие к духу фэйр-плэй», — уверены в комиссии.

UKAD — неправительственная организация, занимающаяся разработкой и внедрением антидопинговых программ в британском спорте. Официальное письмо, направленное в WADA, подписали спортсмены, являющиеся членами комиссии. Среди них — олимпийские чемпионы Каллум Скиннер и Эндрю Триггз-Ходж, бронзовый призёр Олимпиады в Пхёнчхане Лора Диз и другие.

Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) отказал в восстановлении прав Паралимпийского комитета России (ПКР). При этом его президент Эндрю Парсонс выразил сожаление, что WADA и РУСАДА не достигли согласия по ряду вопросов, обозначенных и в письме UKAD.

«Прекращению дисквалификации препятствует отсутствие ответов в связи с докладом Макларена, а также нежелание российских властей предоставить доступ к Московской лаборатории», — цитирует функционера Sports Integrity Initiative.

Кроме того, ПКР необходимо выплатить МПК сумму в размере € 257,5 тыс., в которую входят издержки, связанные с деятельностью международной комиссии, а также выплата за тестирования, пройденные отечественными паралимпийцами.

Несмотря на перечисленные затруднения, Парсонс отметил и положительную динамику в работе российской стороны, которой удалось выполнить 23 из 26 пунктов, необходимых для полного восстановления своего статуса.

«С момента дисквалификации в августе 2016 года был совершён значительный прогресс. За это мы действительно должны похвалить ПКР и WADA. За последние два года в российской антидопинговой системе произошло много позитивных изменений», — добавил глава МПК.

«На любую политическую акцию необходимо отвечать»

РУСАДА была лишена своего статуса в 2015 году после многочисленных обвинений в нарушениях антидопинговых правил. Очередной исполком WADA, на котором будет решаться судьба отечественного спорта, состоится 20 сентября. В связи с этим появление открытого письма UKAD за неделю до заседания вызывает серьёзные опасения у российской спортивной общественности.

Однако вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев полагает, что шансы на восстановление организации по-прежнему остаются высокими.

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«Все требования, которые WADA выдвинуло в адрес нашего агентства, были выполнены как на законодательном уровне, так и на уровне учредителей агентства. Дополнительных претензий со стороны WADA не существует, как и не существует каких-либо спортивных проблем для восстановления РУСАДА. Есть только одна проблема — политическая», — приводит слова депутата «Чемпионат».

С Лебедевым солидарен и бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв. Он рассказал о том, какие цели может преследовать UKAD, направляя своё письмо Риди.

«Мне кажется, в последнее время спорт излишне политизирован. Атлеты должны больше заниматься своим делом, а не шантажировать международные организации, у которых есть свои собственные коллегиальные органы, рассматривающие подобные дела, исходя из собственных уставов. В данной ситуации можно говорить об очередной провокации против России, которую хотят не допустить до участия в крупных международных соревнованиях. Это не вопрос борьбы с допингом», — заявил Балахничёв в разговоре с RT.

По мнению функционера, подобные действия не должны оставаться без внимания со стороны российской стороны.

«На любую политическую акцию необходимо отвечать, отстаивать свою позицию любыми незапрещёнными способами. К сожалению, трудно представить, что нашим мнением кто-либо заинтересуется за рубежом. Но постоянные уступки, ожидание того, что всё рассосётся само, не изменят ситуацию», — отметил эксперт.

Тем не менее, по словам Балахничёва, исход исполкома будет зависеть от состава комиссии WADA, которая будет принимать окончательное решение по поводу восстановления членства РУСАДА.