«Это не провокация, но чётко продуманный план»: как в России отреагировали на решение конгресса IBU

Решение Международного союза биатлонистов отказать в восстановлении членства СБР было ожидаемым. Такого мнения придерживаются как в Минспорте и Госдуме, так и в самом Союзе биатлонистов России. Министр спорта Павел Колобков заявил, что россияне продолжат выступать на международных соревнованиях под национальным флагом, а депутат Дмитрий Свищёв отметил, что вердикту предшествовала череда скандалов.

«Наблюдается проблема политизации спорта»

По мнению министра спорта России Павла Колобкова, решение Международного союза биатлонистов не восстанавливать членство СБР в организации было отчасти предсказуемо из-за обвинений в применении допинга, которые были предъявлены российским спортсменам за неделю до конгресса.

«К этому конгрессу IBU было приковано повышенное внимание. И не только из-за выборов нового главы международной организации, но и из-за включённого в повестку вопроса о восстановление полноправного статуса Союза биатлонистов России. Насколько мне известно, голоса разделились почти поровну — около половины принимающих решение выступили за восстановление СБР. Вероятно, на мнение остальных повлияли новые и традиционно ничем не обоснованные обвинения в адрес отечественных биатлонистов», — заявил Колобков.

Однако, несмотря на это, министр заверил, что российские спортсмены не будут приостанавливать участие в соревнованиях под эгидой международного союза.

«Несмотря на то что СБР остался в статусе временного члена IBU, спортсмены продолжат выступать на международных стартах под национальным флагом и с сохранением квоты. В мае этого года Союз биатлонистов России возглавил Владимир Драчёв. Он существенно обновил команду федерации, налаживает контакты с зарубежными коллегами, которых, в свою очередь, интересуют планы СБР по развитию биатлона в России. Ведь в становлении биатлона как вида спорта спортсмены и тренеры нашей страны сыграли значительную роль, и спортивное сообщество это знает и ценит», — резюмировал Колобков.

На решение IBU отреагировали и в Госдуме. Так, зампред комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов в разговоре с RT отметил, что вынесенный вердикт напрямую связан с политической обстановкой.

«Последнее время наблюдается постоянно одна и та же проблема, связанная с политизацией спорта. У нас есть на западе оппоненты, которые во всех проблемах обвиняют нашу страну», — отметил депутат.

Он также добавил, что, учитывая ситуацию с МОК, принятое решение может быть пересмотрено.

«У нас есть пример МОК, когда они изменили своё решение. Будем надеяться, что и в этом вопросе решится ситуация», — заключил Кривоносов.

В то же время член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв в беседе с RT поделился мнением, что принятое в отношении СБР решение могло быть заранее продуманным.

«Мы все знаем, что этому вердикту предшествовала целая череда скандалов. Неслучайно неприятная история с нашими четырьмя биатлонистами случилась как раз перед конгрессом IBU. Это не провокация, но чётко продуманный план. Мы не говорим о том, что, если наши спортсмены попадаются на допинге, их не надо наказывать. Их надо наказывать. Но для этого должны быть доказательства, должно пройти время. А здесь за несколько дней до конгресса практически безапелляционно заявляют, что российские биатлонисты употребляли запрещённые препараты. Ни оправдаться, ни доказать свою невиновность невозможно. Надо дать ребятам доказать свою невиновность», — заявил Свищёв.

По словам депутата, на конгрессе обвинения в адрес российских спортсменов стали основным доводом в пользу отказа в восстановлении членства СБР в IBU.

«Это очень плачевно. Это на много лет втягивает Союз биатлонистов России в дипломатическую и юридическую работу по восстановлению в правах. Будут страдать спортсмены и зрители, потому что на территории России в течение нескольких лет не будут приводиться международные соревнования. Для многих биатлон является очень популярным видом спорта. Хорошо, что спортсмены будут участвовать в соревнованиях и представлять нашу страну. Могло быть хуже. Но это временный процесс, который мы с честью преодолеем», — считает он.

Мнение коллег разделил и вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев. Чиновник заявил, что без улучшения отношения к России на Западе ждать восстановления в правах российских федераций и спортсменов не стоит.

«Я не удивлён такому результату. К сожалению, думаю, что к этому всё и шло. Последние события, свидетелями которых мы стали, — это обвинения наших биатлонистов в применении допинга и очередные попытки поставить под сомнение завоёванные ими награды. Пока антироссийская истерия на политическом уровне не прекратится, восстановления наших федераций и спортсменов ждать не приходится. Хотя определённые положительные моменты были, как, например, восстановление ОКР сразу после зимней Олимпиады. Думаю, что какие-то подобные шаги ещё последуют, но глобального и полного восстановления России в спортивных правах мы дождемся не скоро. И сегодняшнее решение по Союзу биатлонистов России это ещё раз доказало», — цитирует Лебедева «Спорт-Экспресс».

«Решение конгресса IBU — подарок нынешнему руководству»

В российском биатлонном сообществе также не были удивлены принятым IBU решением в свете событий недельной давности. По мнению большинства представителей, большим достижением является то, что отечественные спортсмены будут иметь возможность принимать участие в международных соревнованиях, несмотря на продление отстранения СБР.

Однако президент СБР Владимир Драчёв уверен, что причиной такого исхода могла стать открытая система голосования, принятая конгрессом IBU.

«Если бы голосование было закрытым, у нас было бы больше шансов на успех, потому что после него люди подходили к нам и говорили, что следовали указаниям свыше. Многие страны надеются на поддержку IBU, и если бы они голосовали за нас, то могли её лишиться», — приводит слова функционера ТАСС.

В свою очередь, бывший глава российского биатлона Александр Тихонов, не скрывающий своего отрицательного отношения к деятельности Драчёва, заявил, что России остаётся лишь радоваться исходу заседания.

«Решение конгресса IBU — подарок нынешнему руководству СБР. В отличие от лёгкой атлетики, наши биатлонисты будут выступать под российским флагом. Оставлены полные квоты на Кубок мира. Не могу сказать, возможно ли восстановление организации до следующего конгресса. Я ведь давно оттуда ушёл», — цитирует Тихонова «Спорт-Экспресс».

Пресс-секретарь СБР Константин Бойцов рассказал о причинах принятого IBU решения.

«Международный союз усмотрел многочисленные нарушения антидопинговых правил в период с 2010 по 2014 год. С тех пор прошло значительное количество времени, но это всё еще аукается. и отвечать за тот период приходится новому руководству биатлонистов, которое чуть больше 100 дней находится в рабочем состоянии. Это был наиболее вероятный исход. Если до этого фон был такой, странно было ожидать, что новое руководство биатлонистов за 100 дней сумеет так всех очаровать, что все согласятся восстановить», — рассказал Бойцов в разговоре с RT.

Кроме того, пресс-секретарь отметил, что последствия данного решения будут носить скорее политический характер, так как наши спортсмены продолжат выступать на международных соревнованиях.

С Бойцовым солидарен и вице-президент СБР Сергей Чепиков.

«Основная мотивация не восстановления нашей федерации исходила из заявлений члена антидопинговой комиссии. В его выступлении были обозначены конкретные вопросы, в том числе и недавний скандал с четырьмя спортсменами. Выступление президента нашей федерации было достойным. Владимир Петрович заверил, что у нас ведётся работа, мы готовы к любому сотрудничеству, но немного не хватило голосов для восстановления нашей федерации», — рассказал Чепиков.

Член правления СБР Иван Черезов выразил надежду, что в скором времени ситуация в российском биатлоне изменится, однако до этого момента организации предстоит сделать много работы.

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«Нам теперь предстоит с этим жить. Что ж, будем работать дальше, выстраивать отношения с IBU, доказывать, что мы достойны возвращения в биатлонную семью на полных правах. К сожалению, теперь представители России появятся в комитетах IBU не раньше, чем через четыре года. За это время СБР нужно отработать так, чтобы вернуть абсолютное доверие со стороны мирового сообщества, чтобы мы могли вновь выставлять своих представителей в рабочие комитеты и группы», — отметил экс-биатлонист.

Также Черизов рассказал, с какими трудностями может столкнуться организация в ближайшем будущем.

«Полагаю, что у СБР будут опредёленные сложности. Например, в том, что будет меньше коммуникации из IBU. Всё-таки, когда представители СБР были в структуре IBU, легче было узнавать о том, что планируется, что происходит внутри организации. То есть информация была из первых рук, а теперь такого не будет», — добавил он.

Бывшая биатлонистка Анна Богалий также призналась, что не была удивлена принятым решением.

«Это связано со всеми теми допинговыми проблемами, которые происходят в стране. С различной информацией, в том числе по докладу Родченкова, с неприятными ситуациями. Я не знаю, кому это выгодно. Есть люди, которые поддерживают Россию, а есть те, которым не нравится наша страна. Я не знаю, кто может подливать масло в огонь. По крайней мере, у нас есть время, чтобы исправить эту ситуацию», — заявила Богалий.

Она также отметила, что в сложившейся ситуации главное — допуск россиян до соревнований.

«Они защищают честь страны, готовятся. Это их работа, они прикладывают для этого всю свою силу. За каждым спортсменом стоит семья, личный тренер, регион и страна. Многие ребята видят себя только победителями, у них есть желание соревноваться. Теперь нашим спортсменам нельзя попадать под какие-либо подозрения, потом уже можно будет восстановить членство. Нужно сделать так, чтобы они готовились, выступали и показывали результаты, чтобы всё было чисто», — подытожила экс-спортсменка.