В СБР заявили, что на конгрессе IBU США призывали Бразилию голосовать против России

Двукратный олимпийский чемпион и почётный вице-президент Союза биатлонистов России Виктор Маматов заявил, что США призывали другие страны объединиться в голосовании против России на конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU).

«США подтаскивали многие страны, которые даже не имеют особого отношения к биатлону, например Бразилию», — цитирует Маматова «Чемпионат».

Он также рассказал о двуличности в отношении зарубежных чиновников к российским коллегам. По его словам, все члены конгресса IBU улыбаются, жмут руки и говорят слова поддержки россиянам, однако им приходится принимать отрицательные для России решения.

«Одна претендентка на пост президента заявила нам: «Я голосовала против вас, меня заставили. Иначе за моё выдвижение никто не проголосует», — поделился Маматов.

Ранее в Союзе биатлонистов России рассказали о последствиях решения IBU для спортсменов.