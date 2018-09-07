В СБР заявили, что на конгрессе IBU США призывали Бразилию голосовать против России
- РИА Новости
«США подтаскивали многие страны, которые даже не имеют особого отношения к биатлону, например Бразилию», — цитирует Маматова «Чемпионат».
Он также рассказал о двуличности в отношении зарубежных чиновников к российским коллегам. По его словам, все члены конгресса IBU улыбаются, жмут руки и говорят слова поддержки россиянам, однако им приходится принимать отрицательные для России решения.
«Одна претендентка на пост президента заявила нам: «Я голосовала против вас, меня заставили. Иначе за моё выдвижение никто не проголосует», — поделился Маматов.
Ранее в Союзе биатлонистов России рассказали о последствиях решения IBU для спортсменов.