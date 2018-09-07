В Союзе биатлонистов России рассказали о последствиях решения IBU для спортсменов
- РИА Новости
«В данном случае последствия для Союза биатлонистов больше политические, чем какие-нибудь существенные, касающиеся потерь в плане возможности выступать на международной арене. То есть Россия не имеет возможности делегировать своих кандидатов в исполнительные и руководящие власти Международного союза биатлонистов, не имеет права голоса, как на этом конгрессе. В то же самое время может выступать организатором соревнований, участвовать командой под собственным флагом», — отметил Бойцов.