В Союзе биатлонистов России рассказали о последствиях решения IBU для спортсменов

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Оксана Соломатина
Пресс‐секретарь Союза биатлонистов России Константин Бойцов рассказал в беседе с RT, что решение Международного союза биатлонистов (IBU) не отразится на возможности российских спортсменов выступать на международных соревнованиях под флагом страны.
В Союзе биатлонистов России рассказали о последствиях решения IBU для спортсменов
  • РИА Новости

«В данном случае последствия для Союза биатлонистов больше политические, чем какие-нибудь существенные, касающиеся потерь в плане возможности выступать на международной арене. То есть Россия не имеет возможности делегировать своих кандидатов в исполнительные и руководящие власти Международного союза биатлонистов, не имеет права голоса, как на этом конгрессе. В то же самое время может выступать организатором соревнований, участвовать командой под собственным флагом», — отметил Бойцов.

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