Богалий прокомментировала решение IBU не восстанавливать Союз биатлонистов России в правах

Российская биатлонистка, заслуженный мастер спорта Анна Богалий в беседе с RT прокомментировала решение Международного союза биатлонистов (IBU) оставить в силе присвоение временно ограниченного статуса Союзу биатлонистов России (СБР).

«Такое решение связано со всеми теми допинговыми проблемами, которые происходят в стране. С различной информацией, в том числе по докладу Родченкова, с неприятными ситуациями. Конечно, хотелось бы большего, чтобы нас восстановили. Но то, что наши спортсмены этой зимой смогут соревноваться, — уже хорошо, особенно после Олимпийских игр, на которые наши спортсмены поехали в составе четырёх человек», — сказала она.

По её словам, для российских спортсменов очень важно продолжать участвовать в соревнованиях.

«Я не знаю, кому это выгодно. Есть люди, которые поддерживают Россию, а есть те, которым не нравится наша страна. Я не знаю, кто может подливать масло в огонь. По крайней мере, у нас есть время, чтобы исправить эту ситуацию. Хорошо, что их допустили. Они защищают честь страны, готовятся. Это их работа, они прикладывают к этому всю свою силу. За каждым спортсменом стоят семья, личный тренер, регион и страна. Многие ребята видят себя только победителями, у них есть желание соревноваться. Теперь нашим спортсменам нельзя попадать под какие-либо подозрения, потом уже можно будет восстановить членство. Нужно сделать так, чтобы ребята готовились, выступали и показывали результаты, чтобы всё было чисто», — подытожила Богалий.

Ранее Международный союз биатлонистов принял решение относительно статуса Союза биатлонистов России. IBU оставил в силе решение о присвоении СБР временно ограниченного статуса.