В Госдуме объяснили отказ IBU восстановить права Союза биатлонистов России политизацией спорта

Зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов прокомментировал решение Международного союза биатлонистов относительно статуса СБР.

«Последнее время наблюдается постоянно одна и та же проблема, связанная с политизацией спорта. У нас есть на Западе оппоненты, которые во всех проблемах обвиняют нашу страну», — отметил депутат.

Он также добавил, что на примере МОК, возможно, решение с Союзом биатлонистов России может быть пересмотрено.

«У нас есть пример МОК, когда они изменили своё решение. Будем надеяться, что и в этом вопросе решится ситуация», — заключил Кривоносов.

Ранее IBU не восстановил Союз биатлонистов России в правах. Российские спортсмены имеют право представлять свою страну, однако российские чиновники не могут голосовать и выдвигать кандидатов на руководящие посты организации.