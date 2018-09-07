В Госдуме объяснили отказ IBU восстановить права Союза биатлонистов России политизацией спорта

Короткая ссылка
Оксана Соломатина
Зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Сергей Кривоносов прокомментировал решение Международного союза биатлонистов относительно статуса СБР.
В Госдуме объяснили отказ IBU восстановить права Союза биатлонистов России политизацией спорта
  • © Nikolay Gyngazov
  • globallookpress.com

«Последнее время наблюдается постоянно одна и та же проблема, связанная с политизацией спорта. У нас есть на Западе оппоненты, которые во всех проблемах обвиняют нашу страну», — отметил депутат.

Он также добавил, что на примере МОК, возможно, решение с Союзом биатлонистов России может быть пересмотрено.

«У нас есть пример МОК, когда они изменили своё решение. Будем надеяться, что и в этом вопросе решится ситуация», — заключил Кривоносов.

Ранее IBU не восстановил Союз биатлонистов России в правах. Российские спортсмены имеют право представлять свою страну, однако российские чиновники не могут голосовать и выдвигать кандидатов на руководящие посты организации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить