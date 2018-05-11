«Собраны объективные доказательства»: СК направил в WADA опровержение показаний Родченкова о подмене допинг-проб

Допинг-проб во время Олимпийских игр в Сочи не подменялись, а вся информация, которую по этому поводу предоставил международным организациям информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков, «лжива». Об этом заявили в Следственном комитете России. Материалы, опровергающие заявления бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории ведомство направило WADA. Пострадавшие от действий Родченкова отечественные спортсмены уже заявили о желании подать иски в гражданские суды к WADA и МОК.

«Иностранные компетентные органы не оказывают содействия»

Новая информация о ходе расследования в отношении Родченкова нанесла серьёзный удар по показаниям экс-главы Московской антидопинговой лаборатории, которые легли в основу масштабной атаки на российский спорт. По словам официального представителя СК Светланы Петренко собранные доказательства полностью опровергают возможность подмены допинг-проб во время Олимпийских игр в Сочи, о чём неоднократно рассказывал Родченков.

«Следствием собраны объективные доказательства, опровергающие лживые показания Родченкова о доставке допинг-проб спортсменов в Сочинскую антидопинговую лабораторию, их хранении и подмене в них биоматериала в результате вскрытия бутылок «Берег Кит» в ночное время», — говорится в коммюнике.

В СК отметили, что уже выслали документы, подтверждающие невозможность подмены допинг-проб во время ОИ-2014, в Международное антидопинговое агентство.

«В адрес WADA направлены копии протоколов препровождения допинг-проб и документы по их регистрации и аликвотированию в Сочинской лаборатории в 2014 году спортсменов Сергея Чудинова, Инны Дюбанюк, Александра Легкова, Елены Никитиной, Марии Орловой, Ольги Потылицыной, Елены Шаповаловой, Анны Шибановой, Александра Третьякова, Ольги Вилухиной, Алексея Воеводы, Евгения Белова, Альберта Демченко, Алексея Петухова, которые комиссией Освальда, основывавшейся на показаниях Родченкова, были пожизненно отстранены от участия в Олимпийских играх за нарушения антидопинговых правил», — говорится в документе.

Как удалось выяснить следствию, манипулировать допинг-пробами в Сочи было просто невозможно, так как после регистрации в местной лаборатории они максимум в течение двух часов передавались на исследование. При этом пробы поступали в лабораторию исключительно в дневное время, а не ночью, как утверждал Родченков.

«Таким образом, опровергнуты показания Родченкова, что якобы пробы указанных российских спортсменов во время Олимпиады в Сочи в 2014 году после сбора хранились, ежедневно ночью происходила их замена на «чистые», и только после замены они исследовались на наличие запрещённых препаратов», — объяснила Петренко.

В ходе следствия были опрошены сотрудники антидопингового центра, работавшие в Сочинской лаборатории в 2014 году и «предупреждённые об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний». По их словам, никакой подмены допинг-проб никогда не производилось.

Вместе с этим в СК посетовали, что в международных спортивных организациях по-прежнему не оказывают содействия российскому следствию.

«Следствие продолжает быть открытым для сотрудничества с иностранными компетентными органами, Международным олимпийским комитетом и ФИФА, общественными международными организациями, в том числе с WADA, а также рассчитывает на взаимную помощь от них. Вместе с тем иностранные компетентные органы и международные спортивные организации по-прежнему не оказывают содействия в расследовании, международные запросы о допросе Родченкова, Ричарда Макларена и корреспондента Хайо Зеппельта, предоставлении из WADA доказательств виновности России не удовлетворены», — отметили в СК.

Некоторые спортсмены, серьёзно пострадавшие от действий Родченкова, уже заявили, что намерены в дальнейшем подать в суд. Об этом, например, сказал президент Федерации бобслея России (ФБР) Александр Зубков, лишённый МОК двух золотых медалей Игр в Сочи.

«Сначала Следственный комитет должен полностью отработать, доказать нашу невиновность, а потом мы будем подавать иски к WADA и МОК в гражданские суды», — цитирует Зубкова «Р-Спорт».

«Не давал «Дюшес» спортсменам и не видел, как они его употребляли»

Ранее в СК уже заявляли о невозможности подмены допинг-проб на ОИ в Сочи. В январе следовали отчитались, что опросили более 700 человек, среди которых спортсмены, врачи, тренеры, работавшие с российскими атлетами во время Игр в Сочи, и не получили подтверждения информации об употреблении отечественными спортсменами допинга, в частности упомянутого Родченковым коктейля «Дюшес».

А в конце ноября прошлого года было установлено, что Родченков имел удалённый доступ к базе данных Московской антидопинговой лаборатории, которую ранее возглавлял, и незаконно вносил в неё изменения. При этом отмечалось, что химик самостоятельно изготавливал запрещённые препараты и распространял их среди спортсменов, а положительные допинг-пробы уничтожал. Также был проведён следственный эксперимент, в ходе которого баночку для анализов, используемую во время Олимпийских игр в Сочи, попытались вскрыть. Сделать это без «нарушения целостности» ёмкости так и не удалось.

Также в СК настаивали на экстрадиции Родченкова из США. В ответ адвокат информатора WADA заявил, что это невозможно, так как, по его мнению, в России его клиента ожидают «пытки и смерть».

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Сам Родченков исчез из публичного пространства после того, как стало известно, что в ходе допроса в Спортивном арбитражном суде (CAS) он заявил, что никогда не давал никому из атлетов коктейль «Дюшес» и не видел, как они его употребляли. Также Родченков отметил, что не был свидетелем подмены мочи спортсменов в сочинской лаборатории. В результате суд отказался рассматривать употребление допинг-коктейля как улику в отношении атлетов, и 28 из них были полностью оправданы CAS.

После этого экс-глава Московской антидопинговой лаборатории попытался оправдаться перед общественностью и заявил, что на самом деле не отказывался от показаний, которые дал в МОК и WADA.

«Я благодарю команду адвокатов, которые борются за меня. Я жив и здоров, а также хорошо защищён. Я продолжаю сотрудничать со следственными и антидопинговыми органами. Несмотря на недавнюю кампанию по дезинформации в России, вся информация, которую я передал МОК и Всемирному антидопинговому агентству, была абсолютно верной, и я не отказался от своих слов», — приводят заявление Родченкова Inside the Games.

По словам информатора WADA, он намерен продолжать борьбу за чистых спортсменов и реформы в международных организациях.

Напомним, что в конце 2017 года дисциплинарная комиссия МОК под председательством Дениса Освальда заявила, что 43 российских спортсмена участвовали в махинациях с допингом. Это было сделано в частности на основании показаний экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Результаты россиян были аннулированы, их лишили медалей, а также пожизненно отстранили от Олимпийских игр. Позже CAS принял решение удовлетворить иск 28 спортсменов из РФ и частично — ещё 11, сократив им отстранение от соревнований.