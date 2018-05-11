СК собрал доказательства, опровергающие показания Родченкова о подмене допинг-проб в Сочи

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Следователи собрали доказательства, опровергающие слова информатора WADA Григория Родченкова о подмене проб в Сочинской лаборатории. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.
СК собрал доказательства, опровергающие показания Родченкова о подмене допинг-проб в Сочи
  • РИА Новости

«Следствием собраны объективные доказательства, опровергающие лживые показания Родченкова о доставке допинг-проб спортсменов в Сочинскую антидопинговую лабораторию, их хранении и подмене в них биоматериала в результате вскрытия бутылок «Берег Кит» в ночное время», — говорится в сообщении СК.

Отмечается, что следствие направило WADA копии протоколов, опровергающие утверждения Родченкова о подмене допинг-проб в Сочи в ночное время.

«Из документов следует, что допинг-пробы поступали в Сочинскую лабораторию в дневное время, регистрировались и в пределах от 30 минут до двух часов передавались на исследование», — уточняется в сообщении СК.

Также подчёркивается, что работавшие в Сочи в 2014 году сотрудники антидопингового центра рассказали, что подмена проб не осуществлялась.

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