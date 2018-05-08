«Важно отличать информаторов от доносчиков»: глава РУСАДА Ганус о работе организации и путях сближения с WADA

Сближение со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) будет возможно только тогда, когда все спортивные федерации, включая их представительства в регионах, начнут брать полную ответственность за свои действия по борьбе с допингом. Об этом в интервью RT заявил генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус. Функционер рассказал о задачах, которые стоят перед организацией сейчас, а также о работе отдела расследований и роли информаторов в допинговых делах.

— В Москве состоялся международный антидопинговый семинар с участием представителей WADA. Чего удалось достичь на нём?

— Были обозначены имеющиеся проблемы, направление движения, международные федерации услышали вопросы, заданные национальными федерациями, а национальные федерации, в свою очередь, приняли к сведению предложения международных федераций. В любом случае, диалог ведётся постоянно — и это самое главное.

— Вы возглавляете РУСАДА чуть больше восьми месяцев. Как оцениваете проделанную за это время работу по восстановлению признания организации?

— На данный момент работа оценена наблюдательным советом и нашими акционерами удовлетворительно. В связи с этим могу сказать, что РУСАДА обладает практически полной функциональностью, за исключением ограничений, связанных с нарушением кодекса. Сейчас Британское антидопинговое агентство (UKAD) параллельно с нашим комитетом ведёт работу по возможному разрешению на терапевтические исключения, и можно определённо сказать, что их результаты совпадают.

«РУСАДА обладает практически полной функциональностью»

— Какие шаги остаётся выполнить, чтобы получить признание со стороны WADA?

— Прежде всего, WADA ждёт ответы на два изначально обозначенных вопроса, которые до сих пор не были решены. Первый связан с докладом Макларена, второй — с доступом к пробам. Результаты проведённых судебных дел, их динамика уже сейчас указывают, что мы, по сути, впустую потратили два года. Нужно было раньше начинать активно заниматься решением проблем.

— Не кажется ли ситуация тупиковой?

— Нет, я стараюсь никогда не терять надежды. Но сейчас стоит вопрос о национальных интересах России. Во-первых, речь идёт об ограничениях, вошедших в силу с 1 апреля, которые, по сути, обозначают невозможность проведения международных спортивных соревнований на территории РФ.

Во-вторых, два года «безмолвия» создали вакуум, на данный момент заполненный негативом, который нам и предстоит преодолевать. Расследование, работа международных комиссий создают определённое давление на бюджет антидопингового агентства. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее эти вопросы решить.

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— Одним из требований WADA была независимость РУСАДА от государственных структур. Можно ли говорить, что этого в той или иной степени удалось достичь?

— Да, это требование было выполнено. У нас возникла определённая проблема с финансированием, но мы разобрались с ней без помощи Министерства спорта. Деньги поступают непосредственно от Министерства финансов, поэтому в этом отношении на нас никто не давит, не указывает, что нам делать. Поэтому этот статус полностью поддерживается.

— Насколько велика помощь информаторов в расследовании? Как работает институт защиты свидетелей РУСАДА?

— Крайне важно различать понятия «информатор» и «доносчик». Доносчики преследуют меркантильные интересы, они убирают тех, кто стоит у них на пути. Задача информаторов — борьба за справедливость. Отдел расследований РУСАДА в данном случае — как раз та последняя инстанция, которая активно встаёт на защиту чистых спортсменов. По прошлому году могу сказать, что у нас было около 40 обращений в связи с нарушениями, по которым были заведены дела. На конференции я отдельно разъяснил представителям федераций эту позицию, которую необходимо донести до регионов.

— В последние дни обсуждается расследование в отношении российских ходоков, тренировавшихся под руководством Чёгина. Когда ждать итогов, какими могут быть последствия?

— В прошлом году РУСАДА вела активную работу по подготовке отдела расследований. Он получил новые ресурсы и на данный момент полностью укомплектован. Подобных дел сейчас ведётся очень много, но ввиду определённых процессуальных ограничений мы не можем о них распространяться. История с Чёгиным выделяется тем, что всё произошло в другой стране. Но наш отдел провёл продуктивную работу с местными правоохранительными органами по выявлению нарушений, и было начало расследование.

— Понятно, что РУСАДА выполняет свою работу, но как начатое в отношении ходоков расследование может коснуться вопроса восстановления ВФЛА? К легкоатлетам теперь будет ещё больше претензий…

— У нас заключено соглашение с ВФЛА, и это их коллективная ответственность. Крайне важно понимать, что за подобные просчёты отвечают местные органы. Разумеется, в Москве, в ВФЛА работа ведётся постоянно, но этим нельзя ограничиваться. Расследования должны проводиться повсеместно. Поэтому данный вопрос касается контроля над ситуацией.

— Насколько можно судить о подлинности сведений, переданных экс-главой московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, после того как в Спортивном арбитражном суде (CAS) он забрал свои слова о допинговом заговоре?

— Я сторонник активных действий. Вся эта ситуация лишний раз доказывает, что начинать расследование необходимо было сразу и по всем обвинениям, упомянутым в обоих докладах. А получается так, что мы отказываемся от доказательства своей невиновности, а потом удивляемся, почему к нам относятся таким образом. Нужно вести активную защиту.

«Нужно вести активную защиту»

— РУСАДА взаимодействует с WADA в связи с электронной базой данных московской антидопинговой лаборатории, переданной Родченковым? Предполагается, что в WADA её полностью изучат и, может быть, обнаружат новые факты нарушения антидопинговых правил российскими спортсменами… Так?

— На самом деле проблема заключается в том, как этот допуск обеспечить. Существуют процессуальные ограничения, связанные с тем, что ведётся уголовное дело. Это выходит за рамки полномочий организации. Поэтому пока необходимо искать пути решения данной задачи. Но я искренне надеюсь, что до ноябрьского заседания WADA этот вопрос будет исчерпан.