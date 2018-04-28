РУСАДА не будет дисквалифицировать атлетов, находившихся на сборе с пожизненно дисквалифицированным тренером

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Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила, что ходоки, находившиеся на сборе в Киргизии вместе с пожизненно дисквалифицированным тренером Виктором Чегиным, не будут дисквалифицированы.

«Спортсмены, которые были в первый раз уличены в сотрудничестве с дисквалифицированными тренерами, согласно общероссийским антидопинговым правилам не могут быть отстранены от участия в соревнованиях либо в централизованных сборах», — приводит слова Пахноцкой ТАСС.

Она отметила, что если РУСАДА сочтёт объяснения спортсменов неубедительными, то им будет вынесено предупреждение.

«Но если эти спортсмены совершат подобное нарушение второй раз, то в отношении их будут инициированы дела о возможном нарушении антидопинговых правил», — добавила заместитель гендиректора РУСАДА.

Ранее сообщалось, что атлеты, находившиеся на сборе с пожизненно дисквалифицированным тренером, должны дать РУСАДА объяснения.

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