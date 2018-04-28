Атлеты, находившиеся на сборе с пожизненно дисквалифицированным тренером, должны дать объяснения РУСАДА
«Спортсмены, находившиеся на сборе в Киргизии рядом с Чегиным, должны в течение 14 дней предоставить в РУСАДА мотивировочное пояснение. Речь идёт о возможном нарушении п. 2.10 Антидопинговых правил «Запрещённое сотрудничество», — приводит слова Пахноцкой ТАСС.
В 2016 году Чегин за неоднократные допинговые нарушения воспитанников был пожизненно дисквалифицирован РУСАДА.
Ранее в WADA назвали число российских спортсменов, нарушивших антидопинговые правила в 2016 году.