В WADA назвали число российских спортсменов, нарушивших антидопинговые правила в 2016 году

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В 2016 году в различных нарушениях антидопинговых правил были уличены 69 российских спортсменов, что является шестым результатом среди всех стран мира.

Об этом сообщает официальный сайт Всемирного антидопингового агентства (WADA).

По данным отчёта WADA, в 2016 году было зафиксировано в общей сложности 1595 нарушений антидопинговых правил, совершённых представителями 117 стран в 112 различных видах спорта.

Чаще других антидопинговые правила в 2016 году нарушали представители Италии (147 случаев). На втором месте расположились французы (86), а третьими стали американцы (76).

Ранее сообщалось, что Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) и Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) подписали программу о совместных мерах по борьбе с допингом.

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