РУСАДА и ВФЛА подписали программу о совместных мерах по борьбе с допингом

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) подписали программу о совместных мерах по предотвращению нарушений антидопинговых правил.
РУСАДА и ВФЛА подписали программу о совместных мерах по борьбе с допингом
  • Reuters
  • © Maxim Shemetov

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора РУСАДА Маргариту Пахноцкую.

Отмечается, что программа состоит из 38 пунктов, ключевыми из которых являются образование, расследования и поддержка инспекторов допинг-контроля во время их работы.

Также в документе зафиксировано положение о том, что к 2019—2020 годам ни один легкоатлет или представитель обслуживающего персонала не будет допущен до участия в соревнованиях без сдачи экзамена по антидопинговой программе ВФЛА.

Ранее сообщалось, что шведские допинг-офицеры искали в клубе Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Ростов» игроков, выступающих в других командах.

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