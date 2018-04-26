РУСАДА и ВФЛА подписали программу о совместных мерах по борьбе с допингом
- Reuters
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора РУСАДА Маргариту Пахноцкую.
Отмечается, что программа состоит из 38 пунктов, ключевыми из которых являются образование, расследования и поддержка инспекторов допинг-контроля во время их работы.
Также в документе зафиксировано положение о том, что к 2019—2020 годам ни один легкоатлет или представитель обслуживающего персонала не будет допущен до участия в соревнованиях без сдачи экзамена по антидопинговой программе ВФЛА.
Ранее сообщалось, что шведские допинг-офицеры искали в клубе Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Ростов» игроков, выступающих в других командах.