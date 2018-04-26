РУСАДА и ВФЛА подписали программу о совместных мерах по борьбе с допингом

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) и Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) подписали программу о совместных мерах по предотвращению нарушений антидопинговых правил.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора РУСАДА Маргариту Пахноцкую.

Отмечается, что программа состоит из 38 пунктов, ключевыми из которых являются образование, расследования и поддержка инспекторов допинг-контроля во время их работы.

Также в документе зафиксировано положение о том, что к 2019—2020 годам ни один легкоатлет или представитель обслуживающего персонала не будет допущен до участия в соревнованиях без сдачи экзамена по антидопинговой программе ВФЛА.

Ранее сообщалось, что шведские допинг-офицеры искали в клубе Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) «Ростов» игроков, выступающих в других командах.