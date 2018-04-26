Шляхтин: соглашение с РУСАДА — важный этап формирования антидопинговой культуры в лёгкой атлетике

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Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин прокомментировал подписание совместной с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) программы о сотрудничестве в сфере борьбы с допингом.

«Для ВФЛА это важный этап, своего рода дополнительный инструмент в нашей работе по формированию в российской лёгкой атлетике антидопинговой культуры и нулевой терпимости к допингу», — цитирует чиновника ТАСС.

По словам Шляхтина, в рамках совместной программы с РУСАДА будет решаться множество правовых и образовательных вопросов.

Ранее сообщалось, что РУСАДА и ВФЛА подписали программу о совместных мерах по борьбе с допингом.

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