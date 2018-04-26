Шляхтин: соглашение с РУСАДА — важный этап формирования антидопинговой культуры в лёгкой атлетике
«Для ВФЛА это важный этап, своего рода дополнительный инструмент в нашей работе по формированию в российской лёгкой атлетике антидопинговой культуры и нулевой терпимости к допингу», — цитирует чиновника ТАСС.
По словам Шляхтина, в рамках совместной программы с РУСАДА будет решаться множество правовых и образовательных вопросов.
Ранее сообщалось, что РУСАДА и ВФЛА подписали программу о совместных мерах по борьбе с допингом.