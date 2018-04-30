Родченков: я не отказывался от своих обвинений в адрес России

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Джим Уолден, адвокат бывшего директора московской антидопинговой лаборатории и информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, обнародовал заявление своего клиента.

«Я благодарю команду адвокатов, которые борются за меня. Я жив и здоров, а также хорошо защищён. Я продолжаю сотрудничать со следственными и антидопинговыми органами. Несмотря на недавнюю кампанию по дезинформации в России, вся информация, которую я передал Международному олимпийскому комитету и WADA, была абсолютно верной, и я не отказывался от своих слов», — приводит заявление Родченкова Inside the Games.

По словам информатора WADA, он намерен продолжать борьбу за чистых спортсменов и реформы в международных организациях.

Ранее российский предприниматель, экс-глава Союза биатлонистов России Михаил Прохоров выразил уверенность, что суд в Нью-Йорке примет сторону российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой в деле против Родченкова.

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