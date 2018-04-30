IAAF ждёт санкций от ВФЛА к спортсменам, тренировавшимся с Чегиным

Немецкий журналист Хайо Зеппельт опубликовал ответ рабочей группы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) на ситуацию с ходоками, которые находились на сборе в Киргизии вместе с пожизненно дисквалифицированным тренером Виктором Чегиным.

«Подтверждено, что российские ходоки по-прежнему работают с Виктором Чегиным несмотря на то, что их предупреждали не делать этого из-за пожизненной дисквалификации тренера. В таком случае это станет доказательством, что антидопинговая культура в российской лёгкой атлетике не изменилась, и тяжело представить, как эти атлеты могут быть возвращены к международным соревнованиям без нарушения целостности этих турниров», — цитирует фрагмент заявления IAAF Зеппельт в своём Twitter.

Журналист также привёл слова IAAF, в которых международная организация ожидает санкций от Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) по отношению к данным спортсменам.

«Рабочая группа IAAF подтвердила, что будет сотрудничать с ВФЛА и ожидает полного сотрудничества в вынесении дисциплинарных санкций ко всем атлетам, работавших с дисквалифицированным тренером», — написано в заявлении международной организации.

Ранее заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила, что ходоки, находившиеся на сборе в Киргизии вместе с пожизненно дисквалифицированным тренером Виктором Чегиным, не будут дисквалифицированы.