Международная ассоциация бокса снова соответствует требованиям WADA

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило о том, что Международная ассоциация бокса (AIBA) вернула себе статус соответствия Всемирному антидопинговому кодексу.

В декабре 2017 года WADA предъявило ряд претензий AIBA и пригрозило исключением из состава международных федераций. В случае несоответствия кодексу бокс мог лишиться статуса олимпийского вида спорта.

«То, что WADA признало AIBA соответствующим требованиям Всемирного антидопингового кодекса, является для нас огромным достижением, особенно учитывая то, за какой короткий срок оно было достигнуто. Это свидетельствует о том, что AIBA постепенно освобождается от проблем, оставленных в наследство предыдущим руководством федерации, и уверенно движется вперёд», — приводит слова исполнительного директора AIBA Тома Вирджетса пресс-служба Федерации бокса России.

Ранее AIBA запустила новую программу «Разнообразие в боксе» для всех 203 национальных федераций.

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