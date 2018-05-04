Травмированные футболисты Джикия и Кокорин включены в пул тестирования РУСАДА
«Кокорин и Джикия включены в расширенный пул тестирования РУСАДА. Сейчас им необходимо заполнить свою страничку в системе АДАМС, указав в ней своё местоположение по дням и время, когда инспекторы допинг-контроля могут к ним приходить», — цитирует Пахноцкую ТАСС.
В обязанности футболистов входит своевременное информирование о своём местонахождении во избежание нарушения антидопинговых правил. Оба футболиста на данный момент проходят реабилитацию после травм крестообразных связок колена.
Ранее на базу «Ростова» прибыли допинг-офицеры из шведской компании International Doping Tests & Management для забора проб по заказу РУСАДА.