Травмированные футболисты Джикия и Кокорин включены в пул тестирования РУСАДА

Первый заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила, что футболисты сборной России Александр Кокорин и Георгий Джикия включены в расширенный пул тестирования агентства.

«Кокорин и Джикия включены в расширенный пул тестирования РУСАДА. Сейчас им необходимо заполнить свою страничку в системе АДАМС, указав в ней своё местоположение по дням и время, когда инспекторы допинг-контроля могут к ним приходить», — цитирует Пахноцкую ТАСС.

В обязанности футболистов входит своевременное информирование о своём местонахождении во избежание нарушения антидопинговых правил. Оба футболиста на данный момент проходят реабилитацию после травм крестообразных связок колена.

Ранее на базу «Ростова» прибыли допинг-офицеры из шведской компании International Doping Tests & Management для забора проб по заказу РУСАДА.