Травмированные футболисты Джикия и Кокорин включены в пул тестирования РУСАДА

Короткая ссылка
Первый заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила, что футболисты сборной России Александр Кокорин и Георгий Джикия включены в расширенный пул тестирования агентства.

«Кокорин и Джикия включены в расширенный пул тестирования РУСАДА. Сейчас им необходимо заполнить свою страничку в системе АДАМС, указав в ней своё местоположение по дням и время, когда инспекторы допинг-контроля могут к ним приходить», — цитирует Пахноцкую ТАСС.

В обязанности футболистов входит своевременное информирование о своём местонахождении во избежание нарушения антидопинговых правил. Оба футболиста на данный момент проходят реабилитацию после травм крестообразных связок колена.

Ранее на базу «Ростова» прибыли допинг-офицеры из шведской компании International Doping Tests & Management для забора проб по заказу РУСАДА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Футбол
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных