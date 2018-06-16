WADA может рассмотреть вопрос восстановления РУСАДА 20 сентября

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) провело заседание комитета по соответствию кодексу 14 июня в Монреале.

На заседании обсуждался вопрос о возможном восстановлении Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Однако принять решение относительно российской организации может только исполком WADA.

«Комитет по соответствию кодексу WADA оценивает текущую ситуацию и готовит свои рекомендации исполкому. Но какие именно это оценки и рекомендации, мы не имеем права сообщать до рассмотрения их исполкомом WADA», — цитирует выдержку из заявления пресс-службы международной организации «Весь спорт».

В пресс-службе также сообщили, что ближайшее заседание исполкома WAADA пройдёт 20 сентября на Сейшельских островах.

Ранее министр спорта России Павел Колобков прокомментировал содержание письма, которое было направлено исполкому WADA.