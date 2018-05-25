Колобков рассказал, о чём шла речь в письме российских спортивных властей к WADA

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал содержание письма, которое было направлено исполкому Всемирного антидопингового агентства (WADA).

«Мы давно ведём переговоры с крупными международными организациями, в том числе и с WADA. Несколько недель назад мы отправили туда, а также в МОК письмо, в котором говорилось, что мы приняли решение исполкома МОК от 5 декабря и согласились участвовать в Олимпийских играх на особых условиях. Наши спортсмены приняли очень непростое решение поехать в Пхёнчхан в нейтральном статусе, без флага и гимна. Несмотря на это, команда выступила успешно», — приводит слова Колобкова корреспондент RT.

Министр отметил, что Россия по-прежнему выступает за сотрудничество с международными организациями в интересах спортсменов.

«А решение по российской команде было принято на основании доклада комиссии Самуэля Шмидта. Возможные манипуляции с допинг-пробами должны быть доказаны в суде. Наш Следственный комитет уже ведёт соответствующее расследование, по итогам которого будут приняты соответствующие решения. Именно об этом и шла речь в письме, о котором сейчас пишут в СМИ. Всё остальное — домыслы журналистов», — добавил он.

Ранее Колобков заявил, что Россия в письме к WADA приняла выводы комиссии МОК, а не Макларена.