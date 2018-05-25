Колобков: Россия в письме к WADA приняла выводы комиссии МОК, а не Макларена

Короткая ссылка
Россия в письме исполкому Всемирного антидопингового агентства (WADA) приняла выводы комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) во главе с Самуэлем Шмидом о допинговых манипуляциях в российском спорте, но не признала причастности к этому государства, о чём свидетельствует расследование комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра спорта России Павла Колобкова.

Он отметил, что Россия не согласна с докладом Макларена, так как в нём есть бездоказательные выводы. Колобков подчеркнул, что эти выводы могут быть доказаны только в суде после тщательного расследования.

«Сейчас Следственный комитет продолжает расследование, и если кто-то будет признан виновным, то обязательно понесёт наказание», — добавил Колобков.

Ранее французские СМИ сообщили, что cпортивные власти России в письме WADA выразили сожаление из-за манипуляций с допингом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Допинг
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить