Колобков: Россия в письме к WADA приняла выводы комиссии МОК, а не Макларена
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра спорта России Павла Колобкова.
Он отметил, что Россия не согласна с докладом Макларена, так как в нём есть бездоказательные выводы. Колобков подчеркнул, что эти выводы могут быть доказаны только в суде после тщательного расследования.
«Сейчас Следственный комитет продолжает расследование, и если кто-то будет признан виновным, то обязательно понесёт наказание», — добавил Колобков.
Ранее французские СМИ сообщили, что cпортивные власти России в письме WADA выразили сожаление из-за манипуляций с допингом.