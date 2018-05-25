Колобков: Россия в письме к WADA приняла выводы комиссии МОК, а не Макларена

Россия в письме исполкому Всемирного антидопингового агентства (WADA) приняла выводы комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) во главе с Самуэлем Шмидом о допинговых манипуляциях в российском спорте, но не признала причастности к этому государства, о чём свидетельствует расследование комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра спорта России Павла Колобкова.

Он отметил, что Россия не согласна с докладом Макларена, так как в нём есть бездоказательные выводы. Колобков подчеркнул, что эти выводы могут быть доказаны только в суде после тщательного расследования.

«Сейчас Следственный комитет продолжает расследование, и если кто-то будет признан виновным, то обязательно понесёт наказание», — добавил Колобков.

Ранее французские СМИ сообщили, что cпортивные власти России в письме WADA выразили сожаление из-за манипуляций с допингом.