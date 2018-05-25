СМИ: Спортивные власти России в письме WADA выразили сожаление из-за возникших манипуляций с допингом

Спортивные власти России в письме Всемирному антидопинговому агентству (WADA) выразили сожаление по поводу возникших в стране манипуляций с допингом.

Об этом сообщает L’Equipe со ссылкой на текст письма, которое попало в распоряжение издания.

Письмо было подписано министром спорта России Павлом Колобковым, главой Олимпийского комитета России Александром Жуковым и главой Паралимпийского комитета России Владимиром Лукиным.

«Серьёзный кризис, который повлиял на российский спорт, был вызван недопустимыми манипуляциями в антидопинговой системе, выявленными в ходе расследований, проведённых под руководством комиссий WADA и комиссии Международного олимпийского комитета», — говорится в тексте письма.

Отмечается, что все заинтересованные организации приняли необходимые меры для исправления ситуации и поощрения соблюдения антидопинговых правил.

«Решения CAS ставят под сомнение достоверность доказательств, предоставленных бывшим главой московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым», — подчёркивается в письме.

WADA ставило два условия для восстановления членства Российского антидопингового агентства (РУСАДА): организовать доступ к пробам в московской лаборатории и признать выводы доклада Ричарда Макларена.

Ранее сообщалось, что спортивные организации на исполкоме WADA настаивали на восстановлении РУСАДА.