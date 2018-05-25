СМИ: Спортивные власти России в письме WADA выразили сожаление из-за возникших манипуляций с допингом
Об этом сообщает L’Equipe со ссылкой на текст письма, которое попало в распоряжение издания.
Письмо было подписано министром спорта России Павлом Колобковым, главой Олимпийского комитета России Александром Жуковым и главой Паралимпийского комитета России Владимиром Лукиным.
«Серьёзный кризис, который повлиял на российский спорт, был вызван недопустимыми манипуляциями в антидопинговой системе, выявленными в ходе расследований, проведённых под руководством комиссий WADA и комиссии Международного олимпийского комитета», — говорится в тексте письма.
Отмечается, что все заинтересованные организации приняли необходимые меры для исправления ситуации и поощрения соблюдения антидопинговых правил.
«Решения CAS ставят под сомнение достоверность доказательств, предоставленных бывшим главой московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым», — подчёркивается в письме.
WADA ставило два условия для восстановления членства Российского антидопингового агентства (РУСАДА): организовать доступ к пробам в московской лаборатории и признать выводы доклада Ричарда Макларена.
Ранее сообщалось, что спортивные организации на исполкоме WADA настаивали на восстановлении РУСАДА.