СМИ: Спортивные организации на исполкоме WADA настаивали на восстановлении РУСАДА

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Представители спортивных организаций, присутствовавших на заседании исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), выступили против решения о сохранении статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) как несоответствующего кодексу. Об этом сообщает AFP.

«На заседании исполнительного комитета WADA шли бурные дискуссии по вопросу восстановления РУСАДА, поскольку спортивное движение настаивает на снятии санкции», — цитирует ТАСС одного из участников заседания исполкома.

Отмечается, что недовольство позицией WADA по вопросу восстановления РУСАДА высказали вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Угор Эрденнер, глава Ассоциации международных федераций олимпийских летних видов спорта (ASOIF) Франческо Риччи Битти, а также член МОК Патрик Бауманн.

Ранее в WADA признали необходимость сотрудничества с властями России в вопросе восстановления РУСАДА.

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