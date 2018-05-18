СМИ: Спортивные организации на исполкоме WADA настаивали на восстановлении РУСАДА
«На заседании исполнительного комитета WADA шли бурные дискуссии по вопросу восстановления РУСАДА, поскольку спортивное движение настаивает на снятии санкции», — цитирует ТАСС одного из участников заседания исполкома.
Отмечается, что недовольство позицией WADA по вопросу восстановления РУСАДА высказали вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Угор Эрденнер, глава Ассоциации международных федераций олимпийских летних видов спорта (ASOIF) Франческо Риччи Битти, а также член МОК Патрик Бауманн.
Ранее в WADA признали необходимость сотрудничества с властями России в вопросе восстановления РУСАДА.