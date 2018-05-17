В WADA признали необходимость сотрудничества с властями России в вопросе восстановления РУСАДА

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Заместитель генерального директора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Роб Келер заявил, что в организации признали необходимость сотрудничества с властями России в вопросе восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«РУСАДА проделало большой путь к восстановлению. Работы ещё много, но РУСАДА это признаёт. В свою очередь, WADA признаёт необходимость работы с РУСАДА и российскими властями», — приводит слова Келлера ТАСС.

Ранее сообщалось, что WADA рассмотрит позицию России по докладу Макларена 14 июня.

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