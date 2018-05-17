WADA рассмотрит позицию России по докладу Макларена 14 июня

Короткая ссылка
Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рассмотрит позицию России по докладу главы независимой комиссии организации Ричарда Макларена 14 июня.
WADA рассмотрит позицию России по докладу Макларена 14 июня
  • Reuters

«Мы получили письмо из России за тремя подписями. Одна из них — министра спорта Павла Колобкова, две другие мне нужно уточнить. Кажется, это был глава Олимпийского комитета России Александр Жуков. 14 июня состоится встреча комитета по соответствию, после чего мы дадим соответствующие рекомендации исполкому WADA», — приводит ТАСС слова главы комитета Джонатана Тэйлора.

Ранее Маргарита Пахноцкая заявила, что процесс восстановления РУСАДА сдвинулся с мёртвой точки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Допинг
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных