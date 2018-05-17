WADA рассмотрит позицию России по докладу Макларена 14 июня

Комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рассмотрит позицию России по докладу главы независимой комиссии организации Ричарда Макларена 14 июня.

«Мы получили письмо из России за тремя подписями. Одна из них — министра спорта Павла Колобкова, две другие мне нужно уточнить. Кажется, это был глава Олимпийского комитета России Александр Жуков. 14 июня состоится встреча комитета по соответствию, после чего мы дадим соответствующие рекомендации исполкому WADA», — приводит ТАСС слова главы комитета Джонатана Тэйлора.

Ранее Маргарита Пахноцкая заявила, что процесс восстановления РУСАДА сдвинулся с мёртвой точки.