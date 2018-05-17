Пахноцкая: процесс восстановления РУСАДА сдвинулся с мёртвой точки

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по международному сотрудничеству и антидопинговым вопросам Маргарита Пахноцкая прокомментировала решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) не восстанавливать организацию в правах.

«Мы предполагали, что WADA не примет никакого решения по РУСАДА в этот раз. Официальное письмо от России с позицией по первому критерию, где речь идёт о признании доклада Макларена, пришло в Монреаль буквально накануне», — приводит слова Пахноцкой ТАСС.

Она отметила, что у комитета по соответствию, который возглавляет Джонатан Тэйлор, не было времени, чтобы тщательно изучить этот документ, а принимать скоропалительные решения никто не намерен.

«На мой взгляд, сам факт, что Россия сформулировала официальную позицию на критерий, связанный с признанием доклада Макларена, означает, что процесс сдвинулся с мёртвой точки. Допускаю, что позиции России и WADA в этом вопросе даже сейчас достаточно разнятся, но за оставшееся до следующего исполкома время консенсус может быть достигнут. А если утрясутся все вопросы по первому критерию, то так же конструктивно может быть решён вопрос и по опечатанным пробам московской лаборатории», — добавила Пахноцкая.

Ранее сообщалось, что WADA вернётся к вопросу о восстановлении РУСАДА в сентябре.