WADA вернётся к вопросу о восстановлении РУСАДА в сентябре

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вернётся к вопросу о восстановлении статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в сентябре.

«Вчера состоялся исполком, на котором мы обсудили много вопросов, в том числе ситуацию с Россией. Никаких решений принято не было, мы продолжаем изучать ситуацию. Мы вернёмся к проблеме России в сентябре», — приводит ТАСС слова главы WADA Оливье Ниггли.

Ранее сообщалось, что WADA не восстановило РУСАДА по итогам заседания исполкома.