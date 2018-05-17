WADA не восстановило РУСАДА по итогам заседания исполкома

Короткая ссылка
Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли сообщил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не было восстановлено в правах по итогам заседания исполкома.

«Не было необходимости голосовать по этому вопросу, соответствующих предложений не было», — приводит слова Ниггли Insidethegames.

По мнению WADA, РУСАДА не выполнило требований по восстановлению. Российская сторона отрицает обвинения в существовании господдержки допинга в стране.

Ранее генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус призвал максимально оперативно решить вопрос с открытием доступа к пробам в Московской антидопинговой лаборатории, которые были опечатаны Следственным комитетом в рамках уголовного расследования.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Допинг
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных