WADA не восстановило РУСАДА по итогам заседания исполкома
«Не было необходимости голосовать по этому вопросу, соответствующих предложений не было», — приводит слова Ниггли Insidethegames.
По мнению WADA, РУСАДА не выполнило требований по восстановлению. Российская сторона отрицает обвинения в существовании господдержки допинга в стране.
Ранее генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус призвал максимально оперативно решить вопрос с открытием доступа к пробам в Московской антидопинговой лаборатории, которые были опечатаны Следственным комитетом в рамках уголовного расследования.