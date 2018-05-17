WADA не восстановило РУСАДА по итогам заседания исполкома

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли сообщил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не было восстановлено в правах по итогам заседания исполкома.

«Не было необходимости голосовать по этому вопросу, соответствующих предложений не было», — приводит слова Ниггли Insidethegames.

По мнению WADA, РУСАДА не выполнило требований по восстановлению. Российская сторона отрицает обвинения в существовании господдержки допинга в стране.

Ранее генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус призвал максимально оперативно решить вопрос с открытием доступа к пробам в Московской антидопинговой лаборатории, которые были опечатаны Следственным комитетом в рамках уголовного расследования.