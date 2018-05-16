Глава РУСАДА призвал максимально быстро открыть доступ к допинг-пробам в московской лаборатории

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус призвал максимально оперативно решить вопрос с открытием доступа к пробам в московской антидопинговой лаборатории, которые были опечатаны Следственным комитетом в рамках уголовного расследования.

«Мы ограничили на длительный период доступ к пробам в московской лаборатории, собственниками которых являются Международный олимпийский комитет (МОК), международные федерации. Тем самым мы нарушаем право регулятора — Всемирного антидопингового агентства (WADA) — на проведение дополнительных проверок, определённое Всемирным антидопинговым кодексом», — приводит слова Гануса ТАСС.

Он подчеркнул, что такая ситуация будет негативно отражаться на репутации московской лаборатории и после восстановления РУСАДА в правах.

«Я могу сказать, что доступ этот можно обеспечить. Можно войти в лабораторию, освидетельствовать, что пробы находятся в рабочем состоянии, что они опечатаны, не вскрыты, хоть посписочно, это всё можно освидетельствовать. И вся другая работа, которая может вестись в дальнейшем, может идти в присутствии экспертов WADA или других доверенных лиц, которым WADA доверяет», — добавил Ганус.

Открытие доступа к пробам московской лаборатории является одним из двух невыполненных критериев по вопросу о восстановлении РУСАДА.

Ранее сообщалось, что WADA не станет возвращать статус РУСАДА на ближайшем заседании.