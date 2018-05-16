СМИ: WADA не станет возвращать статус РУСАДА на ближайшем заседании

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Международное антидопинговое агентство (WADA) не будет возвращать статус Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) на ближайшем заседании исполкома и совета учредителей, который пройдёт 16-17 мая.

Об этом сообщает Inside The Games.

По информации издания, на заседании обсудят соответствие РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу, однако статус организации не будет восстановлен, так как она не выполнила два условия: не предоставила доступ к пробам в московской лаборатории и не признала доклад Ричарда Макларена.

Кроме того, ожидается, что вице-президент WADA Линда Хеллеланд представит подробный план по пересмотру антидопинговой системы в свете допингового скандала с российскими спортсменами.

Ранее Дегтярёв заявил, что результаты расследования СК могут ускорить восстановление РУСАДА.

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