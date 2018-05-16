СМИ: WADA не станет возвращать статус РУСАДА на ближайшем заседании
Об этом сообщает Inside The Games.
По информации издания, на заседании обсудят соответствие РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу, однако статус организации не будет восстановлен, так как она не выполнила два условия: не предоставила доступ к пробам в московской лаборатории и не признала доклад Ричарда Макларена.
Кроме того, ожидается, что вице-президент WADA Линда Хеллеланд представит подробный план по пересмотру антидопинговой системы в свете допингового скандала с российскими спортсменами.
Ранее Дегтярёв заявил, что результаты расследования СК могут ускорить восстановление РУСАДА.