Дегтярёв заявил, что результаты расследования СК могут ускорить восстановление РУСАДА
«Процесс восстановления РУСАДА идёт, «дорожная карта» согласована. От нас требуют признать государственную систему допинга, которой не существовало в природе. Это зафиксировал исполком Международного олимпийского комитета в своём решении от 5 декабря, Спортивный арбитражный суд также постановил, что не было государственной системы», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.
Он отметил, что, как только по этой ситуации произойдёт сдвиг, РУСАДА сразу же будет восстановлено.
«И, как следствие, в своих правах будет восстановлен Паралимпийский комитет России», — добавил парламентарий.
Ранее Дмитрий Свищёв заявил, что WADA не заинтересовано в расследовании СК по допингу.