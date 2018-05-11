Дегтярёв заявил, что результаты расследования СК могут ускорить восстановление РУСАДА

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Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв считает, что результаты расследования Следственного комитета РФ могут ускорить процесс восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Процесс восстановления РУСАДА идёт, «дорожная карта» согласована. От нас требуют признать государственную систему допинга, которой не существовало в природе. Это зафиксировал исполком Международного олимпийского комитета в своём решении от 5 декабря, Спортивный арбитражный суд также постановил, что не было государственной системы», — приводит слова Дегтярёва ТАСС.

Он отметил, что, как только по этой ситуации произойдёт сдвиг, РУСАДА сразу же будет восстановлено.

«И, как следствие, в своих правах будет восстановлен Паралимпийский комитет России», — добавил парламентарий.

Ранее Дмитрий Свищёв заявил, что WADA не заинтересовано в расследовании СК по допингу.

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