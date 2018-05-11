Свищёв считает, что WADA не заинтересовано в расследовании СК по допингу

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Президент Федерации кёрлинга России (ФКР) Дмитрий Свищёв прокомментировал информацию о том, что Следственный комитет (СК) отправил Всемирному антидопинговому агентству (WADA) материалы, опровергающие заявления бывшего главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова о подмене допинг-проб на Олимпиаде в Сочи.

«Любой конфликт решается только в диалоге, такие материалы необходимы, но они ничего не решат. Мы говорим: «Белое», а нам отвечают: «Чёрное», и доказать мы ничего не можем — никому не интересны наши доводы. Им нужно только говорить о допинговой системе в России», — приводит слова Свищёва ТАСС.

Он подчеркнул, что в WADA будут говорить только о допинговой системе и ждать подтверждения её существования.

«Так что документы поданы, но это не поможет», — добавил Свищёв.

Ранее Зубков прокомментировал информацию о том, что СК собрал доказательства невиновности российских спортсменов.

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