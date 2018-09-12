В МПК продлили отстранение Паралимпийского комитета России

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Международный паралимпийский комитет (МПК) решил продлить отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР).
В МПК продлили отстранение Паралимпийского комитета России
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

Об этом сообщается на официальном сайте МПК.

Также в МПК выступили с призывом к российским властям и Всемирному антидопинговому агентству (WADA), в котором попросили активизировать усилия для решения вопроса о восстановлении в правах ПКР.

В сообщении международного комитета говорится, что на данный момент российская сторона выполнила только 23 из 26 критериев, необходимых для возвращения статуса.

ПКР должен официально ответить по докладу главы комиссии Ричарда Макларена. При этом WADA должно восстановить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). ПКР также необходимо оплатить программу IPC по допинг-тестированию российских паралимпийцев и издержки, связанные с деятельностью рабочей группы МПК, в размере €257,5 тыс.  

Ранее сообщалось, что вопрос восстановления ПКР в МПК будет рассмотрен 10—11 августа.

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