Британские спортсмены призвали WADA продлить дисквалификацию РУСАДА

Британские спортсмены обратились во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) с просьбой продлить дисквалификацию Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Мы настаиваем на том, чтобы исполнительный комитет WADA проголосовал за текущую позицию агентства по вопросу о непризнании России», — приводит текст заявления Sports Integrity Initiative.

В Великобритании заметили, что российская сторона не выполнила ряд выдвигаемых требований, поэтому признание РУСАДА стало бы «катастрофой» в борьбе за чистый спорт. По мнению британцев, игнорирование пожеланий спортсменов подорвёт доверие чистых атлетов.

«Признание России подорвёт доверие к основам честной игры, на которых и строится спорт», — заявили британские спортсмены.

На исполкоме WADA, который состоится 20 сентября, будет рассмотрен вопрос восстановления РУСАДА в правах.

Ранее Международный паралимпийский комитет решил продлить отстранение Паралимпийского комитета России.