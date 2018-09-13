Британские спортсмены призвали WADA продлить дисквалификацию РУСАДА
- Reuters
«Мы настаиваем на том, чтобы исполнительный комитет WADA проголосовал за текущую позицию агентства по вопросу о непризнании России», — приводит текст заявления Sports Integrity Initiative.
В Великобритании заметили, что российская сторона не выполнила ряд выдвигаемых требований, поэтому признание РУСАДА стало бы «катастрофой» в борьбе за чистый спорт. По мнению британцев, игнорирование пожеланий спортсменов подорвёт доверие чистых атлетов.
«Признание России подорвёт доверие к основам честной игры, на которых и строится спорт», — заявили британские спортсмены.
На исполкоме WADA, который состоится 20 сентября, будет рассмотрен вопрос восстановления РУСАДА в правах.
Ранее Международный паралимпийский комитет решил продлить отстранение Паралимпийского комитета России.