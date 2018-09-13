Британские спортсмены призвали WADA продлить дисквалификацию РУСАДА

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Британские спортсмены обратились во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) с просьбой продлить дисквалификацию Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Британские спортсмены призвали WADA продлить дисквалификацию РУСАДА
  • Reuters

«Мы настаиваем на том, чтобы исполнительный комитет WADA проголосовал за текущую позицию агентства по вопросу о непризнании России», — приводит текст заявления Sports Integrity Initiative

В Великобритании заметили, что российская сторона не выполнила ряд выдвигаемых требований, поэтому признание РУСАДА стало бы «катастрофой» в борьбе за чистый спорт. По мнению британцев, игнорирование пожеланий спортсменов подорвёт доверие чистых атлетов.

«Признание России подорвёт доверие к основам честной игры, на которых и строится спорт», — заявили британские спортсмены.

На исполкоме WADA, который состоится 20 сентября, будет рассмотрен вопрос восстановления РУСАДА в правах.

Ранее Международный паралимпийский комитет решил продлить отстранение Паралимпийского комитета России.

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