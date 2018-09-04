«Прогноз негативный»: руководитель РУСАДА оценил возможность восстановления статуса агентства

РУСАДА вряд ли восстановят в статусе на заседании исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) 20 сентября. Об этом рассказал руководитель российской организации Юрий Ганус. Он отметил, что WADA до сих пор находится под политическим давление, а также рассказал о возрастающем доверии к РУСАДА. Кроме того, Ганус прокомментировал ситуацию с двукратным олимпийским чемпионом, биатлонистом Евгением Устюговым, в отношении которого IBU проводит расследование.

«WADA находится под давлением»

Традиционная пресс-конференция с участием руководителя РУСАДА Юрия Гануса во многом была посвящена заседанию исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое состоится 20 сентября на Сейшельских островах. На нём может быть восстановлен статус РУСАДА. Впрочем, руководитель организации с ходу признал, что не слишком верит в подобное развитие событий.

«У меня, к сожалению, нет никакого оптимизма. Вы знаете, что WADA не комментировало решение комитета по соответствию, а его возглавляет Джонатан Тэйлор, очень принципиальный человек. И мы не прошли первый этап обсуждения условий соответствия с комитетом WADA, поэтому на исполком 20 сентября отправляемся с «минусом». Наверное, вопрос будет решаться борьбой за голоса членов исполкома WADA. Отвечаю на вопрос о возможном решении WADA: мой прогноз негативный», — посетовал Ганус.

По его словам, Всемирное антидопинговое агентство по-прежнему находится под серьёзным политическим давлением.

«Не знаю, как сложится голосование и как будет решаться вопрос. Его действительно хотят закрыть. Но ведь WADA находится под большим давлением, в том числе и политическим. И WADA старается дистанцироваться от политиков, потому что если один раз их послушать, то потом снова будете использованы. Мы тоже стараемся дистанцироваться от политики. Я предполагаю и искренне надеюсь, что ситуация изменится», — добавил Ганус.

Впрочем, несмотря на то что статус РУСАДА до сих пор не восстановлен, сотрудничество отечественного агентства с WADA становится всё более тесным. Так, РУСАДА доверили самостоятельно обрабатывать результаты из закрытой московской лаборатории.

«С WADA выстроены рабочие и доверительные отношения, которые мы активно развиваем. Причём их уровень таков, что WADA в настоящее время доверяет РУСАДА обработку результатов из закрытой лаборатории, а это касается второго пункта «дорожной карты» о доступе в московскую лабораторию. Это результат работы нашей дружной молодой команды. Да, приходится непросто после того, что произошло, но мы действительно выстраиваем доверительные отношения. Я вижу своей миссией формирование условий для скорейшего разрешения различных конфликтов, которые существуют. И одна из наших главных задач — восстановление уровня доверия. Мы сделали первый шаг, и предстоит сделать ещё много. Но нам доверяют ведущие антидопинговые организации мира, нас приглашают на международные мероприятия и с нами делятся лучшими практиками», — подчеркнул Ганус.

«Около 100 тысяч протоколов не были введены в систему ADAMS»

Что касается внутренней ситуации с допингом, то РУСАДА самостоятельно собирает уже 70% проб и сотрудничает с 13 международными организациями.

«У нас работает около 70 сотрудников, которые занимаются отбором проб. Естественно, мы ведём работу по подготовке ИДК международного уровня. Мы делали забор проб для Канадского антидопингового агентства по нашим хоккеистам, а хоккей для канадцев — священная корова. Сейчас мы отбираем пробы для Американского антидопингового агентства. Нам доверяют в рамках стандартов, в которых мы работаем», — заявил руководитель РУСАДА.

В 2018 году Российское антидопинговое агентство собрало 7013 проб, за тот же период в прошлом году — 6196. Однако Ганус с сожалением отметил, что возросло и число положительных результатов — 113 против 59 в прошлом году. Возможно, это связано с ещё более тщательной работой РУСАДА.

«Нас всерьёз настораживает данная ситуация, и мы активно работаем с федерациями. У нас заключены соглашения с Всероссийской федерацией лёгкой атлетики (ВФЛА) и Федерацией тяжёлой атлетики России (ФТАР). И заключение соглашения с ВФЛА руководство IAAF признало качественным по содержанию», — отметил Ганус.

При этом РУСАДА в 2018-м провело уже четыре внутренних расследования.

«Два из них завершены. По одному документы переданы в МВД и прокуратуру. По второму выяснилось, что около 100 тысяч протоколов не были введены в систему ADAMS. Надо понимать, что это за весь период работы РУСАДА — с 2008 по 2015 годы. И сейчас мы занимаемся введением протоколов в систему. В WADA к этому относятся с пониманием. Наша задача — привести работу РУСАДА в соответствие с профессиональными стандартами и соблюдать финансовую чистоту, чтобы впоследствии не обнаруживались «скелеты», — рассказал руководитель РУСАДА.

«Устюгову нужна поддержка»

Прокомментировал Ганус и ситуацию с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Устюговым. Международный союз биатлонистов (IBU) начал расследование относительно возможного нарушения россиянином антидопинговых правил. Сам спортсмен посетовал, что в СБР ему помогать не готовы.

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«Обвинения смешные. Пока работают юристы, подробностей не могу озвучивать, но все эти якобы доказательства нарушения антидопинговых правил основаны исключительно на обвинениях со стороны Григория Родченкова. Без вариантов, я буду защищать своё имя. Все допинг-тесты, которые сдавал в течение спортивной карьеры, показывали отрицательный результат, а сдавал их я в полном соответствии с правилами», — приводит слова Устюгова «РИА-Новости».

Ганус в свою очередь заявил, что Евгению необходим «эффективный механизм защиты».

«Устюгову нужна поддержка, правильный и эффективный механизм правовой защиты. Но всё надо выводить на новый уровень — и ответственность спортсмена, и ответственность федерации. И если будет доказана вина спортсмена, то только тогда уже надо применять к нему санкции. Чтобы выяснить, принимал Устюгов запрещённые препараты или нет, необходимо всё проверять. Но ведь речь идёт не только об Устюгове, речь идёт о более чем 60 спортсменах», — отметил руководитель РУСАДА.