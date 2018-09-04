Неосознанный приём: CAS сократил срок дисквалификации обвинённой в применении допинга американской пловчихе

Спортивный арбитражный суд (CAS) уменьшил срок дисквалификации пловчихе Мэдисин Кокс с двух лет до шести месяцев. Ранее спортсменка была уличена в применении запрещённого препарата, стимулирующего работу сердца. Американка заявила, что допинг мог попасть в её организм вместе с водопроводной водой. Она сможет вернуться к соревнованиям уже в сентябре.

Американская пловчиха Мэдисин Кокс избежала двухгодичной дисквалификации, отделавшись полугодовым отлучением от соревновательной деятельности, к которой она может вернуться уже в начале сентября.

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23-летняя представительница сборной США по плаванию начала свою международную карьеру в 2014 году, приняв участие в эстафете на чемпионате мира на короткой воде в Катаре. Уже на следующий год она выиграла свою первую серьёзную награду, заняв второе место на летней Универсиаде в Южной Корее. На данный момент самым значимым достижением пловчихи является золотая медаль чемпионата мира 2017 года, завоёванная ей в составе эстафетной команды. Кроме того, на соревнованиях в Будапеште в заплыве на 200 м американка выиграла бронзу.

После этих успехов многие эксперты небезосновательно начали называть Кокс одной из звёзд мирового национальной команды и прочить ей успешное будущее на предстоящих Олимпийских играх в Токио. Однако одна допинг-проба могла полностью изменить ситуацию.

В феврале 2018 года спортсменка сдала положительный тест, в котором были обнаружены следы запрещённого препарата триметазидина, стимулирующего работу сердца. В конце июля стало известно, что Международная федерация водных видов спорта (FINA) признала спортсменку виновной. Срок дисквалификации составил два года начиная с марта, так как именно тогда американка последний раз приняла участие в соревнованиях.

Предполагалось, что Кокс должна отбыть четыре года наказания, однако её слова о том, что она «впервые слышит о данном препарате», показались представителям Антидопингового агенства США (USADA) достаточно убедительными. Тем не менее пловчиха решила пойти дальше и доказать свою полную невиновность в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS). В качестве источника, из которого в её организм попал триметазидин, чемпионка мира указала водопроводную воду, которую она пила в Техасе.

«Эксперт, который занимался рассмотрением моего дела, предполагает, что я неосознанно могла принять допинг в ночь перед тестированием. Но для суда необходимо провести более глубокие расследования, чтобы это доказать. Наличие фармацевтических веществ в питьевой воде в США хорошо изучено и задокументировано», — говорится в заявлении Кокс, приведённом SwimSwam.

Кроме того, пловчиха акцентировала внимание на том факте, что процент запрещённого вещества в её организме является крайне низким.

Этот факт, а также дополнительные экспертизы позволили судьям прийти к выводу, что триметазидин действительно мог попасть в организм спортсменки непреднамеренно. В результате срок дисквалификации был значительно сокращён — с двух лет до шести месяцев, которые Кокс уже отбыла, сражаясь за своё право выступать на официальных соревнованиях.

«Последние полгода стали для меня мучительным опытом, который я бы не пожелала ни одному честному и чистому спортсмену. Я знаю, что абсолютно любые добавки могут попасть под подозрение. Каждому атлету, принимающему препараты, необходимо не только проверить, не находятся ли они в списке USADA, но и убедиться в том, что сами по себе они не содержат ничего запрещённого», — цитирует пловчиху Inside The Games.

По словам девушки, она крайне довольна исходом расследования, несмотря на то, что ей не удалось получить полное оправдание в связи с тем, что источник допинга так и не был установлен.

«Я с нетерпением жду возвращения в бассейн. Очень ценю ту поддержку, которая была оказана мне на протяжении всего этого периода», — добавила чемпионка мира.

Случай с Кокс стал очередным примером того, что некоторые западные атлеты с успехом сваливают ответственность за «употребление» запрещённых препаратов на обстоятельства. Ещё одна подобная ситуация произошла менее недели назад, когда в нарушении антидопинговых правил был уличён прыгун в длину Джаррион Лоусон.

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Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года обвиняется USADA в употреблении анаболического стероида тренболона. Легкоатлет полностью отрицает свою причастность к случившемуся, уверяя, что допинг попал в его организм через мясо.

«Мы уверены, что причиной положительного допинг-теста стала говядина. Я являюсь абсолютно честным атлетом и всегда поддерживаю чистый спорт. Не сомневаюсь в том, что будет принято справедливое решение и моя репутация будет восстановлена», — приводит слова Лоусона Flotrack.

Несмотря на то, что со стороны данное объяснение может показаться неубедительным, подобные прецеденты уже случались в практике USADA. В прошлом году американская бегунья Эджи Уилсон сумела оправдать себя, заявив, что запрещённый гормон роста также попал в её организм с мясом. В результате легкоатлетка была лишена лишь рекорда США в беге на 800 м и смогла беспрепятственно продолжить участие в официальных стартах.

Если атлеты из США умеют найти правильный подход, защищаясь против обвинений в свой адрес, то для отечественных спортсменов всё проходит не столь гладко. На соревнованиях в Пхёнчхане в организме бобслеистки Надежды Сергеевой было обнаружено то же вещество, что и у Кокс. Россиянка выступила с заявлением о том, что она не знает, каким образом в её допинг-пробе оказался триметазидин, так как раньше с этим препаратом она никогда не сталкивалась. Тем не менее CAS признал её виновной и лишил всех результатов на зимних Олимпийских играх.