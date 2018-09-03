Дисквалификация американской пловчихи Кокс за допинг сокращена с двух лет до шести месяцев

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Дисквалификация чемпионки мира по плаванию 2017 года американки Мэдисин Кокс была сокращена с двух лет до шести месяцев.
Дисквалификация американской пловчихи Кокс за допинг сокращена с двух лет до шести месяцев
  • РИА Новости

Как сообщает Inside The Games, Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию 27-летней спортсменки, приняв во внимание факты, которые свидетельствуют о ненамеренном применении запрещённой субстанции.

Кокс была дисквалифицирована на два года после того, как в её допинг-пробе, взятой 5 августа, был обнаружен запрещённый препарат — триметазидин.

Отмечается, что в результате сокращения срока дисквалификации, который отсчитывался с 2 марта, американка сможет вернуться к выступлениям уже 3 сентября.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка по гребле на байдарках дисквалифицирована за отказ от допинг-теста.

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