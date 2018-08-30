Олимпийская чемпионка по гребле на байдарках дисквалифицирована за отказ от допинг-теста

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Олимпийская чемпионка по гребле на байдарках Инна Осипенко-Радомская дисквалифицирована на четыре года за отказ от прохождения допинг-контроля.

Как сообщает пресс-служба Международной федерации гребли на каноэ (ICF), 35-летняя спортсменка отказалась сдавать допинг-тест во внесоревновательный период.

Осипенко-Радомская в составе сборной Украины завоевала золото ОИ-2008, два серебра на Олимпиаде 2012 года и бронзу на Играх 2004 года.

С 2014 года спортсменка выступает за Азербайджан, на Играх 2016 года она принесла новой команде бронзовую награду.

Ранее олимпийский чемпион Кристиан Шенк признался в употреблении допинга.

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