«Выгодная сделка для больных астмой»: хакеры обвинили Швецию в умышленном сокрытии нарушений антидопинговых правил

Группировка Fancy Bears обнародовала новые сведения о применении допинга в мировом спорте. Из опубликованных документов следует, что положительные пробы сдали два шведских спортсмена — лыжник Бьёрн Сандстрём и легкоатлетка Мария Нильссон. Однако они так и не понесли наказание. Кроме того, Fancy Bears обвинили Шведский союз спортивных организаций в сокрытии информации о нарушении регламента.

Хакеры из группировки Fancy Bears, которые ведут борьбу с нарушениями антидопингового регламента и коррупцией в спорте, опубликовали на своём сайте информацию о новых случаях применения запрещённых препаратов. Речь идёт о сокрытии Шведским союзом спортивных организаций (RF) многочисленных фактов употребления допинга спортсменами, представляющими эту страну.

Fancy Bears обнародовали два списка спортсменов. Один из них включает перечень кодов атлетов, чьи допинг-пробы в разное время дали положительный результат. В этом документе имена не названы, однако их можно восстановить, сопоставив коды спортсменов из другого списка, в котором представлена информация о всех допинг-тестах шведов.

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Обнаружилось, что в числе спортсменов — нарушителей антидопингового регламента — участник Кубка мира и член сборной Швеции по лыжным гонкам Бьёрн Сандстрём, а также легкоатлетка Мария Нильссон, специализирующаяся на толкании ядра, а также метании диска и молота. О дисциплинарных санкциях по отношению к обоим спортсменам ничего не сообщалось, в связи с чем несложно предположить, что шведские спортивные чиновники скрыли известные только им правонарушения. Хакеры начали расследование в преддверии зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане, когда в различных СМИ, включая авторитетное американское издание The New York Times, появилась информация, что множество спортсменов из разных стран избежали наказания, несмотря на то, что показатели взятых у них допинг-проб значительно превышали нормы, принятые Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Тогда глава антидопинговой комиссии Швеции Оке Андрен-Сандберг подтвердил информацию о том, что некий лыжник действительно подозревается в применении запрещённых препаратов, хотя нарушение не было выявлено соответствующими организациями, несмотря на наличие «огромных ресурсов, которыми они располагают».

Сразу после этого RF начал расследование в связи с утечкой информации из своей базы данных.

«Было ясно, что союз больше волновало то, откуда у СМИ появились данные сведения, чем высказывания Андрен-Сандберга, поэтому его представители в панике начали искать возможное слабое место в хорошо отлаженном механизме», — говорится на сайте Fancy Bears.

Под подозрение организации попали Международная федерация лыжного спорта и WADA, однако их причастность к рассекречиванию данных доказана не была. В результате в шведских СМИ была опубликована информация о всех возможных видах допинга, которые норвежские спортсмены собирались применять на Олимпийских играх в Южной Корее.

В той же статье было приведено высказывание Андрен-Сандберга о том, что норвежские лыжники действуют в рамках правил о терапевтических исключениях, широко распространённых и в сборной Швеции. В RF предпочли принять все возможные меры, чтобы предотвратить новые обвинения в адрес организации со стороны главы антидопинговой комиссии.

«Действия союза были объяснимы. Вы не можете обвинять своего соперника в противоправных действиях, когда сами замешаны в подобном. Норвегия — лидер не только по количеству медалей, но и по количеству спортсменов с терапевтическими исключениями. Но эта же система широко распространена и в Швеции», — пояснили действия организации Fancy Bears.

В связи с этим хакерская группа решила опубликовать список шведских спортсменов, «страдающих» от различных заболеваний дыхательных путей, в том числе от бронхиальной астмы — самой распространённой болезни, лекарства от которой входят в список терапевтических исключений.

«Подобные заболевания типичны для многих представителей Скандинавии. Складывается впечатление, что наличие терапевтических исключений представляет собой достаточно выгодную сделку для олимпийцев, больных астмой», — поясняют хакеры из Fancy Bears.

Шведские спортсмены получили доступ к тербуталину, аналогу запрещённого препарата сальбутамола, повышающего выносливость в циклических видах спорта.

При сопоставлении открытых данных о результатах допинг-проб всех шведских спортсменов с закрытыми кодами нарушителей антидопинговых правил выяснилось, что некоторые атлеты, в число которых вошли Сандстрём и Нильссон (по данным союза), были уличены в приёме запрещённых препаратов, однако официально их вину не признали. Соответственно, о фактах нарушения не сообщили WADA.

На этом основании хакерская группа делает вывод: ради того, чтобы никто не обнаружил факт сокрытия информации о спортсменах из Швеции, RF начал нападки в отношении норвежских спортивных федераций.

«Как известно, на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане в расположении представителей Норвегии было в четыре раза больше ингаляторов, чем у Швеции. В результате норвежцы выиграли почти в три раза больше медалей, чем шведы. В этом ли секрет их успеха? Ответ напрашивается сам собой», — подводят итог своего расследования Fancy Bears.

В Швеции уже прокомментировали опубликованную информацию. По словам главы Антидопингового агентства Швеции Матта Рикардссона, астма широко распространена среди спортсменов из разных стран в некоторых видах спорта, а лыжники вынуждены дышать морозным воздухом, что наносит вред их здоровью, поэтому в стране не видят ничего плохого в использовании препаратов для лечения астмы.