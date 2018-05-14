Хакеры Fancy Bears опубликовали документы об использовании допинга в Швеции

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Хакерская группа Fancy Bears опубликовала документы, свидетельствующие о нарушении антидопинговых правил со стороны многих шведских спортсменов.

Согласно представленным документам, большая группа шведов имеет терапевтические разрешения на употребление запрещённых препаратов. Самым частым заболеванием у шведов является бронхиальная астма. При этом большинство терапевтических исключений выдано на препарат тербуталин — аналог сальбутамола, расширяющий бронхи и повышающий выносливость, сообщает сайт Fancy Bears.

В заявлении хакерской группы отмечается, что Спортивная федерация Швеции скрывает случаи нарушения антидопинговых правил. Коды допинг-нарушителей не совпадает с базой образцов. В частности, лыжники Бьорн Сандстрём и Мария Нильссон были пойманы на тербуталине, но информации об их наказании нет.

Ранее хакерская группа Fancy Bears опубликовала очередную информацию относительно коррупции в Олимпийском комитете Канады.

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