Российская легкоатлетка Слесаренко дисквалифицирована на четыре года за допинг

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин сообщил, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) дисквалифицировал четыре российских легкоатлетки за нарушение антидопинговых правил.

Олимпийская чемпионка 2004 года по прыжкам в высоту Елена Слесаренко дисквалифицирована на четыре года. Срок отстранения начинается с 4 октября 2016 года. Её результаты, показанные в период с 23 августа 2008 года по 22 августа 2012 года, аннулированы.

Бегунья на 3000 метров с препятствиями Екатерина Волкова дисквалифицирована на два года начиная с 15 декабря 2016 года. Её результаты с 17 августа 2008 года по 16 августа 2010 года аннулированы.

CAS также отстранил на два года от соревнований двух спортсменок, специализирующихся в беге на длинные дистанции, — Елизавету Гречишникову и Ксению Агафонову. Срок дисквалификации Агафоновой начинается с 29 сентября 2017 года, Гречишниковой — с 18 мая 2017 года.

«Да, у нас есть новые дисквалификации, дела давно минувших лет. Медали будут сданы, результаты аннулированы. CAS нас сегодня проинформировал, мы соответственно информируем об этом самих спортсменок и общественность», — цитирует Шляхтина ТАСС.

Ранее Шляхтин обратился к главе Республики Мордовия Владимиру Волкову по поводу тренера Виктора Чёгина, который пожизненно отстранён от спортивной деятельности.