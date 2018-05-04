Глава ВФЛА обратился к главе Мордовии принять меры по отстранению тренера Чегина

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин обратился к главе Республики Мордовия Владимиру Волкову по поводу тренера Виктора Чёгина, который пожизненно отстранён от спортивной деятельности.

«28 апреля я написал обращение главе Республики Мордовия Волкову о необходимости принятия мер по реальному отстранению Чегина от возможного сотрудничества со спортсменами», — цитирует Шляхина ТАСС.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) лишила пятерых российских ходоков — Клавдию Афанасьеву, Ольгу Елисееву, Юлию Липанову, Сергея Шарыпова и Сергея Широбокова — права на участие в командном чемпионате мира в нейтральном статусе из-за нахождения спортсменов на сборе в Киргизии вместе с тренером.

Ранее Шляхтин отреагировал на решение IAAF лишить пятерых российских ходоков права на участие в командном чемпионате мира в нейтральном статусе.