Глава ВФЛА отреагировал на решение IAAF лишить российских ходоков права на участие в командном ЧМ

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Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин отреагировал на решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) лишить пятерых российских ходоков — Клавдию Афанасьеву, Ольгу Елисееву, Юлию Липанову, Сергея Шарыпова и Сергея Широбокова — права на участие в командном чемпионате мира в нейтральном статусе.

Россияне не смогут принять участие в ЧМ из-за нахождения на сборе в Киргизии вместе с пожизненно дисквалифицированным тренером Виктором Чегиным.

«Мы выполняем требования IAAF, и были чёткие критерии, которые подразумевали отсутствие коммуникации с отстранёнными тренерами, чистую допинг-историю. За это время у ходоков взяли проб практически в два раза больше, чем у остальных атлетов, а это говорит о том, что к ходьбе изначально было пристальное внимание», — приводит слова Шляхтина РИА Новости.

Глава ВФЛА сообщил, что российская сторона не будет подавать апелляцию на решение IAAF.

«Конечно, речи об апелляции тут и не может идти, это однозначно без вариантов. Были требования, условия, и они были нарушены. За что боролись, на то и напоролись», — добавил Шляхтин. 

Ранее IAAF лишила российских ходоков права на участие в ЧМ в нейтральном статусе.

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