IAAF лишила российских ходоков права на участие в ЧМ в нейтральном статусе

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) лишила пятерых российских спортсменов права участвовать в командном чемпионате мира в нейтральном статусе.

Под санкции международной организации попали Клавдия Афанасьева, Ольга Елисеева, Юлия Липанова, Сергей Шарыпов и Сергей Широбоков, сообщается на официальном сайте IAAF.

Такое решение принято из-за того, что спортсмены находились на сборе в Киргизии вместе с пожизненно дисквалифицированным тренером Виктором Чегиным.

Ранее немецкий журналист Хайо Зеппельт опубликовал ответ рабочей группы IAAF на ситуацию с ходоками, тренировавшимися с Чегиным.