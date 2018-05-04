IAAF лишила российских ходоков права на участие в ЧМ в нейтральном статусе
Под санкции международной организации попали Клавдия Афанасьева, Ольга Елисеева, Юлия Липанова, Сергей Шарыпов и Сергей Широбоков, сообщается на официальном сайте IAAF.
Такое решение принято из-за того, что спортсмены находились на сборе в Киргизии вместе с пожизненно дисквалифицированным тренером Виктором Чегиным.
Ранее немецкий журналист Хайо Зеппельт опубликовал ответ рабочей группы IAAF на ситуацию с ходоками, тренировавшимися с Чегиным.