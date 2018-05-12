В WADA заявили, что по-прежнему доверяют выводам из доклада Макларена

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) заявили, что не получали документов из Следственного комитета России относительно расследования в отношении бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

«Мы не получали никаких документов из России в связи с расследованием», — цитирует заявление WADA Inside The Games.

В международной организации также сказали, что продолжают доверять выводам из доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена.

«Результаты расследования Макларена основаны на обширных, достоверных и подкреплённых доказательствах о наличии институализированного допинга в России. WADA по-прежнему полностью доверяет выводам из этого расследования», — говорится в заявлении.

WADA отметило, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будет восстановлено, как только решат оставшиеся два пункта из «дорожной карты».

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв заявил, что результаты расследования Следственного комитета России могут ускорить процесс восстановления РУСАДА.