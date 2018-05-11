В WADA заявили, что не получали от СК документы, опровергающие показания Родченкова

Короткая ссылка
Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) заявили, что не получали от Следственного комитета России документы, опровергающие слова информатора Григория Родченкова о подменах допинг-проб российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи.
В WADA заявили, что не получали от СК документы, опровергающие показания Родченкова
  • Reuters

«Могу подтвердить, что мы не получали какой-либо документации со стороны России в этой связи», — приводит слова представителя WADA РИА Новости.

Ранее сообщалось, что СК собрал доказательства, опровергающие показания Родченкова о подмене допинг-проб в Сочи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Допинг
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных