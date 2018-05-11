В WADA заявили, что не получали от СК документы, опровергающие показания Родченкова

Во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA) заявили, что не получали от Следственного комитета России документы, опровергающие слова информатора Григория Родченкова о подменах допинг-проб российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи.

«Могу подтвердить, что мы не получали какой-либо документации со стороны России в этой связи», — приводит слова представителя WADA РИА Новости.

Ранее сообщалось, что СК собрал доказательства, опровергающие показания Родченкова о подмене допинг-проб в Сочи.