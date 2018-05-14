Материалы

Пойманный на допинге футболист вошёл в состав сборной Перу на ЧМ-2018

14 мая 2018, 10:21

Федерация футбола Перу (FPF) подтвердила, что нападающий Паоло Герреро, который был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил, вошёл в состав команды на чемпионат мира 2018 года.

Как сообщает пресс-служба организации, представители FPF отправятся в Бразилию, чтобы навестить игрока, сделать фотографии и снять мерки для формы на чемпионат мира.

7 декабря Герреро был отстранён на год из-за положительной допинг-пробы, которую он сдал в начале октября. Впоследствии апелляционный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) сократил дисквалификацию до шести месяцев.

Герреро является лучшим бомбардиром в истории сборной Перу и её капитаном.

Национальная команда Перу в рамках группового этапа мирового первенства встретится с Австралией, Данией и Францией.

Ранее сообщалось, что три игрока из РФПЛ попали в предварительную заявку сборной Ирана на ЧМ-2018.

Читайте также
Пойманный на допинге футболист вошёл в состав сборной Перу на ЧМ-2018
14 мая 2018, 10:21
Три игрока из РФПЛ попали в предварительную заявку сборной Ирана на ЧМ-2018
13 мая 2018, 20:44
Посол ФРГ уверен, что Россия успешно проведёт ЧМ-2018 по футболу
13 мая 2018, 20:23
Губернатор: стадион «Ростов Арена» готов принять матчи ЧМ-2018
13 мая 2018, 17:48
В отношении арбитра, получившего назначение на ЧМ-2018, открыто дисциплинарное расследование
13 мая 2018, 16:28
Катар утвердит количество стадионов ЧМ-2022 по футболу по завершении ЧМ-2018 в России
13 мая 2018, 14:10
Количество заказанных паспортов болельщика ЧМ-2018 по футболу достигло 750 тысяч
13 мая 2018, 13:16
Раздевалку на «Ростов Арене» перекрасят в цвета местной команды после ЧМ-2018 по футболу
13 мая 2018, 09:26
Плетикоса считает, что Акинфеев может стать одним из лучших голкиперов ЧМ-2018
12 мая 2018, 19:16
Зобнин: мы в «Спартаке» не обсуждаем дела сборной
12 мая 2018, 18:36
Каррера: непопадание в сборную не сломает Глушакова психологически
12 мая 2018, 18:10
В Нижнем Новгороде открыли парк футбола ЧМ-2018
12 мая 2018, 16:51
СМИ: Президент Аргентины не приедет в Россию на ЧМ по футболу из-за экономического кризиса в стране
12 мая 2018, 10:57
Губерниев о ситуации с Зеппельтом: Хайо — тот ещё хмырь, но он всё же журналист
12 мая 2018, 00:38
МИД Германии проясняет ситуацию с Зеппельтом, которому якобы отказано во въезде в Россию на время ЧМ-2018
12 мая 2018, 00:12
Депутат Госдумы: пусть Зеппельт смотрит ЧМ-2018 по телевизору и не расстраивается
11 мая 2018, 23:19
Чорлука возмутился отсутствием Игнатьева в предварительной заявке сборной России на ЧМ-2018
11 мая 2018, 22:26
В Киеве подготовят памятки для украинских болельщиков, планирующих посетить ЧМ-2018 в России
11 мая 2018, 22:15
СМИ: Немецкому журналисту Зеппельту отказано во въезде в Россию на время ЧМ-2018
11 мая 2018, 21:34
Кержаков назвал отсутствие Кокорина самой большой кадровой потерей сборной России
11 мая 2018, 20:50
Самый титулованный футболист в истории пропустит ЧМ-2018 из-за травмы
11 мая 2018, 20:41
Сборная Исландии представила заявку на чемпионат мира 2018 года в России
11 мая 2018, 20:29
Член совета директоров «Спартака»: прав тренер сборной насчёт Глушакова или нет, покажет время
11 мая 2018, 19:31
Черчесов обозначил цели сборной России по футболу на ЧМ-2018
11 мая 2018, 16:16
Объявлен расширенный состав сборной России на ЧМ по футболу
11 мая 2018, 15:57
Черчесов сообщил о задаче сдерживания Салаха на ЧМ-2018
11 мая 2018, 15:30
Сборная России по футболу пожелала скорейшего выздоровления Селихову
11 мая 2018, 15:27
Черчесов опроверг слухи о конфликте с Дзюбой
11 мая 2018, 15:11
Павлюченко назвал включение Дзюбы в расширенный состав сборной России справедливым и правильным решением
11 мая 2018, 15:05
Черчесов: незнание русского языка не является главным аспектом для невызова в сборную России
11 мая 2018, 14:49
Черчесов: необходимо соблюдать баланс между опытом и молодостью
11 мая 2018, 14:39
Кузяев назвал мечтой любого футболиста играть за сборную своей страны
11 мая 2018, 14:35
Акинфеев будет капитаном сборной России на ЧМ-2018 по футболу
11 мая 2018, 14:25
Черчесов прокомментировал выбор соперников по контрольным матчам перед ЧМ-2018 по футболу
11 мая 2018, 14:22
Черчесов считает, что форвард ЦСКА Чалов заслужил вызов в сборную России
11 мая 2018, 14:19
Черчесов объяснил отсутствие Шатова в расширенном составе сборной России
11 мая 2018, 14:08
Черчесов объяснил, почему в основную заявку сборной России вместо Глушакова вызван Газинский
11 мая 2018, 14:05
Черчесов сказал, чем руководствовался при определении состава сборной России на ЧМ-2018
11 мая 2018, 13:56
Черчесов заявил, что травма Селихова стала для него «негативным сюрпризом» перед объявлением состава сборной России
11 мая 2018, 13:45
Боярский предложил вызвать весь состав «Тосно» в сборную России по футболу
11 мая 2018, 13:20