Пойманный на допинге футболист вошёл в состав сборной Перу на ЧМ-2018

Федерация футбола Перу (FPF) подтвердила, что нападающий Паоло Герреро, который был дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил, вошёл в состав команды на чемпионат мира 2018 года.

Как сообщает пресс-служба организации, представители FPF отправятся в Бразилию, чтобы навестить игрока, сделать фотографии и снять мерки для формы на чемпионат мира.

7 декабря Герреро был отстранён на год из-за положительной допинг-пробы, которую он сдал в начале октября. Впоследствии апелляционный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) сократил дисквалификацию до шести месяцев.

Герреро является лучшим бомбардиром в истории сборной Перу и её капитаном.

Национальная команда Перу в рамках группового этапа мирового первенства встретится с Австралией, Данией и Францией.

Ранее сообщалось, что три игрока из РФПЛ попали в предварительную заявку сборной Ирана на ЧМ-2018.