Три игрока из РФПЛ попали в предварительную заявку сборной Ирана на ЧМ-2018

Три игрока клубов Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) вошли в предварительную заявку сборной Ирана на чемпионат мира 2018 года, который пройдёт в России.

Как сообщает официальный сайт иранской федерации футбола, в список из 35 человек, которые могут сыграть за сборную страны на ЧМ-2018, вошли защитник «Ахмата» Милад Мохаммади, полузащитник «Амкара» Саид Эзатолахи и нападающий «Рубина» Сердар Азмун.

Также в предварительную заявку сборной Ирана на предстоящий ЧМ попали среди прочих самый результативный игрок чемпионата Нидерландов в сезоне-2017/18 Алиреза Яханбахш из АЗ и форвард «Олимпиакоса» Карим Ансарифард, ставший вторым бомбардиром греческого чемпионата.

Ранее сообщалось, что пять британских клубов проявляют интерес к Азмуну.